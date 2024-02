Sportdeutschland.TV sichert sich DEL2-Rechte

TV-News

DOSB New Media hat eine Kooperation mit der ESBG geschlossen, um umfangreich über die zweithöchste deutsche Eishockey-Liga zu berichten. Man verspricht einen „Quantensprung“.

Der kostenfreie Streamingdienst des Deutschen Olympischen Sportbundes (DSOB), Sportdeutschlandt.TV, hat sich die exklusiven Übertragungsrechte der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) gesichert und wird alle Hauptrunden- und Postseason-Begegnungen der zweithöchsten Spielklasse ab der Saison 2024/25 (Saisonstart: 13. September 2024) anbieten. Neben einer Qualitätssteigerung bei den Liveübertragungen ist auch eine umfangreiche Berichterstattung geplant. Die Zuschauer können Spiele via Pay-per-View-Option buchen oder verschiede Pass-Optionen wählen. Neben den Live-Spielen werden die Partien auch mit einem zeitlichen Versatz on-demand zu sehen sein.„Die Fans der DEL2 dürfen sich für die Saison 2024/25 auf einen Quantensprung bei der Liveübertragung und der generellen Berichterstattung um die DEL2 freuen“, verspricht Sportdeutschland.TV-Betreiber DOSB New Media in einer Mitteilung. Die Live-Übertragung wird mit State-of-the-Art-Technologie des Wuppertaler Unternehmens Riedel umgesetzt. Dank neuer, skalierbarer Workflows sollen die Vereine intuitiv und reaktionsschnell ihre Sendung gestalten sowie die Geschichte des Eishockeys spannender und leichter erzählen können. Außerdem haben regionale und nationale TV-Sender erstmals die Möglichkeit über eine von Sportdeutschland.TV bereitgestellte Cloud-Lösung auf sendefähiges TV-Material zurückzugreifen.„Die DEL2 steht für Eishockey-Sport mit Herzblut und passt so perfekt zu Sportdeutschland.TV! Wir freuen uns, den Teams und ihren zahlreichen Fans auf unserer Plattform eine neue Heimat zu geben", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media. „Wir verfolgen die tolle Entwicklung der DEL2 schon lange und sind sehr froh, sie endlich bei uns zu haben. Die DEL2 wird unser Eishockey-Angebot mit der IIHF Weltmeisterschaft und der Champions Hockey League hervorragend erweitern und unterstreicht unser Vorhaben im Eishockey die gesamte Bandbreite abbilden zu wollen.“Rene Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: "Treue und langjährige Partner zu verabschieden ist nicht einfach, gerade wenn man gemeinsam im Eishockey gewachsen ist. Die Liga dankt SpradeTV sehr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gleichzeitig freuen wir uns auf die kommenden Jahre mit Sportdeutschland.TV und sind überzeugt, dass diese Partnerschaft eine neue Ära für die Livestream-Übertragung von DEL2-Spielen einläuten wird."