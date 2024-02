Fast 80 Prozent in der Nacht: Super Bowl dreht mächtig auf

Quotennews

Auch die Wiederholung am Montagmorgen bescherte Nitro ausgezeichnete Quoten.

Mit über zwei Millionen Zuschauern fuhr RTL zu Beginn des Super Bowls eine bemerkenswerte Reichweite ab 0:40 Uhr ein. Im weiteren Verlauf des Spiels sank das Interesse am Football-Spektakel aber etwas ab. Das zweite Quarter interessierte noch 1,82 Millionen Fans, nach der Halbzeitshow, die 1,67 Millionen verfolgten, blieben noch 1,53 Millionen dran. Der dritte Spielabschnitt begann aber erst um 2:41 Uhr, weswegen der Rest des Spiels noch nicht vollständig ausgewiesen wurde. Der zweite Teil des dritten Viertels, der bis 3:14 Uhr dauerte, kam auf 1,58 Millionen Zuschauer, die einen Marktanteil von 41,5 Prozent ausmachten. Zuvor waren 40,3 Prozent gemessen worden.Das vierte Viertel erreichte bei RTL bis 4:17 Uhr Uhr erneut 1,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die diesmal für 44,9 Prozent Marktanteil standen. In der Zielgruppe stieg das Ergebnis von 69,7 auf 74,3 Prozent. Kurz nach der Halbzeit waren 0,97 Millionen und 69,0 Prozent gemessen worden. Da das Spiel in die Verlängerung ging, stiegen auch die Quoten weiter an. Ab 4:17 Uhr hatten zunächst die 49ers den Ball, ehe Patrick Mahomes und seine Kansas City Chiefs das Spiel entschieden. Das Interesse stieg auf 1,61 Millionen, was den Marktanteil auf 48,9 Prozent verbesserte. In der Zielgruppe ging die Reichweite ebenfalls nach oben. 0,91 Millionen sorgten für fantastische 79,7 Prozent und einen neuen Rekord. Die Nachberichterstattung markierte zwischen 4:47 und 5:16 Uhr Uhr noch 1,03 Millionen Zuschauer und 38,0 Prozent. Es stammten 0,58 Millionen aus der Zielgruppe, RTL schloss die Übertragung mit 66,7 Prozent Marktanteil.Nitro wiederholte die 58. Ausgabe des Super Bowls ab 8:00 Uhr am Montagmorgen. Der Spartensender durfte sich über 100.000 Fans während der 75-minütigen Vorberichterstattung freuen. Der Marktanteil wurde auf 2,4 Prozent beziffert, in der Zielgruppe standen mit 0,04 Millionen 5,1 Prozent zu Buche. Das erste Viertel sicherte sich 0,08 Millionen Zuschauer, davon die Hälfte aus der Zielgruppe, und 4,2 Prozent Marktanteil beim jüngeren Publikum. Das zweite Viertel sorgte für 0,11 Millionen Seher und 5,7 Prozent, während in der Halbzeit die Sehbeteiligung auf 0,13 Millionen und die Einschaltquote auf 6,9 Prozent stieg. Die Viertel drei und vier erreichten zwischen 11:16 und 12:56 Uhr 0,12 und 0,17 Millionen Zuschauer und 4,3 und 4,9 Prozent Marktanteil. In der Overtime standen 0,18 Millionen Menschen und 5,6 Prozent Marktanteil zu Buche.Sportlich, aber weitaus weniger erfolgreich ging es auch am Abend bei ProSieben Maxx zu, als dieihren vierten Spieltag bestritt. Das Top-Spiel verfolgten in der ersten Halbzeit ab 20:34 Uhr 0,10 Millionen Zuschauer. Der Spartensender musste sich mit unterdurchschnittlichen 0,4 Prozent Marktanteil begnügen. In der Zielgruppe lief es mit 1,5 Prozent ähnlich wie in den Wochen zuvor. Die Reichweite lag bei 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Halbzeit sahen ab 21:00 Uhr ebenfalls 0,10 Millionen Fußball-Fans, darunter nur noch 0,07 Millionen werberelevante Seher. Der Marktanteil sank auf mäßige 1,3 Prozent. Dass bei ProSieben Maxx eigentlich mehr möglich ist, bewiesim Anschluss. Zwei „unheimliche Fälle des FBI“ verzeichneten 2,2 und 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.