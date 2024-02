«Die Geissens» trumpfen auf

Quotennews

Die Millionärsfamilie um Robert und Carmen Geiss bescherte RTLZWEI acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

In den vergangenen Wochen waren positive Quotennews über die Vorabend-Soapdie Ausnahme. Das Ende der Serie ist ohnehin längst besiegelt, nur das genaue Datum steht noch nicht fest. Am Montag verzeichnete die langjährige RTLZWEI-Serie dann aber doch mal wieder gute Werte. Mit 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen bewegte man sich erstmals seit Ende Januar wieder im Senderschnitt und kam auf 3,7 Prozent. Insgesamt schalteten aber nur 0,20 Millionen Menschen ein, die 1,0 Prozent des Gesamtmarktes ausmachten.In der 19-Uhr-Stunde lief es füretwas besser, die Berliner Soap erreichte 0,37 Millionen und 1,5 Prozent. In der Zielgruppe standen tolle 4,9 Prozent Marktanteil und eine Reichweite von 0,23 Millionen zu Buche.Diesen Vorlauf nutzten auch, die ihren positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen und sogar noch an Strahlkraft gewinnen konnten. Während die erst Folge 0,68 Millionen Zuschauer unterhielt, kam die zweite Episode ab 21:15 Uhr auf 0,88 Millionen. Der Marktanteil verbesserte sich von soliden 2,5 auf tolle 3,4 Prozent. In der Zielgruppe wuchs die Quote von 6,1 auf herausragende 8,0 Prozent. Damit lief es so gut wie letztmals im März 2022. Damals waren bis zu 9,6 Prozent Marktanteil möglich. Die Reichweiten beliefen sich am gestrigen Abend auf 0,33 und 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige.Das Folgeprogramm konnte das Niveau nicht halten. Eine-Episode sorgte ab 22:16 Uhr für 0,37 Millionen Zuschauer, darunter 0,18 Millionen. Mit Marktanteilen von 2,0 respektive 4,5 Prozent lief es aber trotzdem gut. Erst ab 23:15 Uhr fielen die Ergebnisse in den Keller.markierte nur noch 0,16 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent in der Zielgruppe.