Stephen Amell soll «Suits: L.A.» anführen

US-Fernsehen

Der Ableger von «Suits» nimmt Gestalt an. Produktionsstart ist für März geplant.

Stephen Amell wurde für die Rolle des Ted Black im NBC-Pilotfilmverpflichtet. Ted Black - ein charismatischer Naturbursche, der seine eigenen Bedürfnisse über die anderer stellt. Ted ist ein ehemaliger New Yorker Staatsanwalt, der sich vor 15 Jahren mit seinem alten Kumpel Stuart Lane zusammengetan hat, um in L.A. eine Anwaltskanzlei zu gründen, die sich auf Strafrecht und Entertainment spezialisiert hat.Stephen Amell spielte zuletzt die Hauptrolle in der von der Kritik gefeierten Starz-Serie «Heels» und wird demnächst in dem von ihm produzierten Netflix-Film «Code: 8 Part II» zu sehen sein. Zuvor spielte er die Hauptrolle in dem CW-Hit «Arrow», der das Arrowverse begründete, das heute als Arrowverse bekannt ist.Beschreibung: Ted Black, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus New York, hat sich neu erfunden und vertritt nun die mächtigsten Klienten in Los Angeles. Seine Kanzlei steckt in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Berufsleben lang verachtet hat. Ted ist von einer illustren Gruppe von Charakteren umgeben, die ihre Loyalität zu Ted und zueinander auf die Probe stellen, während sie nicht umhin können, ihr Privatleben mit ihrem Berufsleben zu vermischen. All dies geschieht, während sich die Ereignisse, die Jahre zurückliegen und Ted dazu gebracht haben, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen, langsam aufklären.