Porsha Williams Guobadia kehrt zu den «Housewives» zurück

US-Fernsehen

Die Reality-TV-Darstellerin wird in der 16. Staffel der Atlanta-Ausgabe wieder zu sehen sein.

Der Reality-TV-Sender Bravo gab bekannt, dass Porsha Williams Guobadia zuzurückkehrt. Williams Guobadia war in den Staffeln fünf bis 13 zu sehen und verließ die Serie im September 2021. In einem Interview mit „Variety“ verriet die Reality-TV-Darstellerin, dass sie sich auf ihre Ehe mit Simon Guobadia konzentrieren wolle. Außerdem habe sie eine Tochter zur Welt gebracht.Bei NBC gibt es für die Reality-TV-Darstellerin mehr zu tun: "Im Rahmen der Vereinbarung wird Williams Guobadia exklusiv mit NBCUniversal Entertainment zusammenarbeiten, um an Drehbuchprojekten für die Broadcast- und Streaming-Angebote des Unternehmens mitzuwirken", heißt es in der Pressemitteilung."Ich bin unglaublich dankbar für die Vision und das Vertrauen, das NBCUniversal in mich gesetzt hat, um ein größeres Mitglied ihrer Familie zu werden", sagte Williams Guobadia in der Mitteilung. "Ich freue mich darauf, zu The Real Housewives of Atlanta zurückzukehren und der Welt meine neue Welt zu zeigen.""Porsha Williams Guobadia ist ein Multi-Hyphen und wir freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Kreativität und Leidenschaft durch diese Partnerschaft zu nutzen", sagte Rachel Smith, Executive Vice President of Unscripted Content, Lifestyle and Documentaries, NBCUniversal Entertainment. "Unser Publikum hat Porsha unterstützt und bewundert, weil sie im Laufe der Jahre ihr Leben auf so authentische, witzige und verletzliche Weise mit uns geteilt hat, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie in der NBCU-Familie willkommen zu heißen.