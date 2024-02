Zuerst in den USA: «Boat Story»

US-Fernsehen

Ab 18. April kommt der neue Thriller auch nach Deutschland.

Amazon Freevee gab bekannt, dass die neue Thrillerserieam 12. März exklusiv in den USA und am 18. April in Deutschland Premiere haben wird. Alle sechs Episoden werden bei der Premiere verfügbar sein. «Boat Story» folgt zwei Fremden, Daisy Haggard («Back to Life») und Paterson Joseph («Wonka») als Janet und Samuel, die ihr Glück nicht fassen können, als sie über ein schiffbrüchiges Boot voller Kokain stolpern. Da jeder von ihnen verzweifelt einen Neuanfang sucht, vereinbaren sie, die Drogen zu verkaufen und das Geld zu teilen.Doch die Polizei, maskierte Auftragskiller und ein Gangster im scharfen Anzug, der nur als "The Tailor" bekannt ist, sind ihnen auf den Fersen. Wenn zwei gewöhnliche Menschen an den Rand des Abgrunds gedrängt werden, können sie sich dann gegenseitig vertrauen und mit ihrem Leben und ihrem Geld davonkommen?Neben Haggard und Joseph gehören zum Ensemble der Serie Tcheky Karyo, BAFTA-Preisträgerin Joanna Scanlan, Craig Fairbrass, Phil Daniels und Ethan Lawrence. Die Serie wurde von Harry und Jack Williams («The Missing») geschrieben, die neben Christopher Aird, Sarah Hammond und Daniel Walker als ausführende Produzenten für Two Brothers Pictures fungieren, während Tommy Bulfin und Nawfal Faizullah als ausführende Produzenten für die BBC tätig sind. «Boat Story» wird von der preisgekrönten Produktionsfirma All3Media, Two Brothers Pictures in Zusammenarbeit mit All3 Media International produziert.