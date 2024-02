NHL startet bei ProSieben Maxx

TV-News

Die Fernsehstation strahlt zum ersten Mal in dieser Saison Partien aus.

Am 10. Oktober 2023 startete die 107. Spielzeit der National Hockey League (NHL). Gegen Ende der regulären Saison steigt auch der Unterhaltungssender ProSieben Maxx in die Übertragung ein. Die Fernsehstation aus Unterföhring beginnt am Sonntag, den 18. Februar 2024, mit der ersten Übertragung. Diese startet um 18.45 Uhr.Zunächst steht die Partie zwischen den New York Rangers gegen die New York Islanders auf dem Programm. Christoph „Icke“ Dommisch moderiert, Franz Büchner fungiert als Kommentator. Als Experte wurde Rick Goldmann gewonnen.Am 25. Februar beginnt die Übertragung erst um Mitternacht. Zur Auswahl stehen die Spiele Chicago Blackhawks gegen die Detroit Red Wings, die Winnepeg Jets vs. Arizona Coyotes und Buffalo Sabres gegen die Caroline Hurricanes. Außerdem spielen die Columbus Blue Jackets gegen die New York Rangers. Anfang März muss man die Washington Capitals gegen die Arizona Coyotes übertragen. Face off ist um 19.00 Uhr.