Roku hat 80 Mio. aktive Kunden

Wirtschaft

Der Streamingdienst gab einen Nettoverlust von fast 80 Millionen Dollar bekannt.

Am Donnerstagabend gab der Streamingdienst Roku seine Quartalszahlen bekannt. Im vierten Quartal 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 984,4 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht. Der Nettoverlust lag allerdings immer noch bei 78,3 Millionen Dollar. Im Vorjahr lag das Minus bei 237,1 Millionen US-Dollar.Roku erzielte im vierten Quartal mit seinen Streaming-Kunden einen Umsatz von 828,9 Millionen US-Dollar, ein sattes Plus von 13 Prozent. Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde sank um vier Prozent auf 39,92 US-Dollar pro Monat. Gleichzeitig konnten die operativen Kosten um zwölf Prozent auf 542 Millionen US-Dollar gesenkt werden."Als führende TV-Streaming-Plattform hat sich Roku zum Ziel gesetzt, das Fernsehen für alle besser zu machen", erklärte Roku-Gründer Anthony Wood in einer Mitteilung. "In einer Welt, in der eines Tages das gesamte Fernsehen gestreamt wird, sind wir sehr stolz darauf, den Startbildschirm für mehr als 80 Millionen aktive Konten weltweit zu programmieren und die Menschen direkt mit dem zu verbinden, was sie gerne sehen.