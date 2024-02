Sechs Stunden «World Skate Tour»

TV-News

Anfang März machen die besten Skater Halt in Dubai.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun überträgt Anfang März die. Die Übertragung beginnt am Samstag den 2. März, um 12.25 Uhr und endet bereits um 14.35 Uhr. Im Anschluss wird die Fernsehstation eine neue Folge vonausstrahlen, ehe die Tour zwischen 15.20 und 17.35 Uhr aus Dubai fortgesetzt wird.Am Sonntag, den 3. März, meldet sich die Tour ab 15.00 Uhr. Bis 17.35 Uhr sollen die besten Skater ermittelt werden. Die Tour beginnt bereits am Sonntag, den 25. Februar, wird allerdings nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Am Samstag stehen die Semi-Finals der Frauen und Männer an.Der Sonntag ist für die zwei Park-Disziplinen „Practice“ und „Normal“ vorgesehen, die jeweils bei Frauen und Männern gekürt werden. Im Anschluss steht kommt die Medaillen-Zeremonie. Schließlich wird die Tour noch am selben Tag mit den Street-Variante fortgeführt, die am Sonntag, 10. März 2024 endet. Ob ProSieben Fun diesen Part sendet, steht noch nicht fest.