RTLup bleibt musikalisch

TV-News

Der Fernsehsender übernimmt eine VOX-Sendung.

Nach «Schlagerliebe Open Air – Superhits aus St. Anton» und «Schlagerliebe Superhits» setzt RTLup am Mittwochabend weiterhin auf Musik. Am Mittwoch, den 13. März 2024, beginnt die Ausstrahlung von. Die Folge trägt den Titel „Die 50 beliebtesten Music-Acts“ und dauert vier Stunden und fünf Minuten. Quer durch verschiedene musikalische Genres – von Deutsch-Pop über Schlager, Rap, NDW bis Rock ist alles vertreten und macht das Ranking noch spannender. Wer landet auf der Nummer Eins? Wird es jemand sein, der seit den 70er Jahren musikalisch aktiv ist? Oder vielleicht doch eine Band, deren Gründung in diesem Jahrzehnt stattgefunden hat? Auf dem Weg zur absoluten Nummer Eins wird viel Wissenswertes über die deutschen Musiker gezeigt und die Zuschauer kommen ihnen dabei ganz nah, wie der Sender verspricht.Durch die Ranking-Sendung führen vier prominente Musik-Experten-Pärchen, die durch ihren beruflichen Background aus dem Nähkästchen plaudern und somit die eine oder andere spannende Anekdote über die Music-Acts erzählen können: Die ehemaligen MTV-Moderatoren Markus Kavka und Anastasia Zampounidis, der ehemalige VJ Oliver Pocher und seine inzwischen Ex-Frau Amira, der ehemalige «Formel Eins»-Moderator Ingolf Lück und die Sängerin Isabel Varell sowie die Radio-Moderatorin Larissa Rieß und der ehemalige VIVA-Moderator Jan Köppen.Bei VOX lief „Die 50 beliebtesten Music-Acts“ erst am Samstag, den 13. Januar, um 20.15 Uhr. 1,09 Millionen Menschen waren auf die Sendung gespannt, die fünf Prozent Marktanteil holte. Bei den Werberelevanten saßen 0,39 Millionen Menschen vor dem Fernseher und brachten 8,4 Prozent Marktanteil mit. Einen Tag später holte die Wiederholung noch weitere 0,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.