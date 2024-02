«County Rescue» startet Ende Februar

US-Fernsehen

Great American Media zeigt die neue Rettungssanitäter-Serie.

Great American Media ist stolz darauf, seine erste Originalserieanzukündigen, ein mit Spannung erwartetes Glaubens- und Familiendrama über Rettungssanitäter in persönlichen und beruflichen Extremsituationen, das am Freitag, den 23. Februar sein weltweites Debüt auf der Streaming-Plattform des Unternehmens, Great American Pure Flix, feiern wird.Great American Family, der erste lineare Sender des Unternehmens, wird die erste Episode am Montag, den 26. Februar ausstrahlen und während der fünfwöchigen ersten Staffel jeden Montag eine neue Episode zeigen. «County Rescue» erzählt die Geschichte einer Rettungseinheit, deren medizinisches Team Leben rettet, während sie sich selbst und einander durch eine Reise der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens führen. Die Serie zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Besetzung aus, angeführt von Julia Reilly und Riley Hough sowie den Co-Stars Percy Bell, Kristin Wollett, Brett Varvel, Stacey Patino, Tim Ross, Keller Fornes, Angel Luis und Curtia Torbert. Musikstar Colton Dixon hat ebenfalls einen Gastauftritt.«County Rescue» ist eine Serie mit einem großartigen Ensemble, die die bemerkenswerte Arbeit von Rettungssanitätern und Ersthelfern und die Herausforderungen, denen sie sich täglich stellen müssen, in den Mittelpunkt stellt. Sie sind die Helden des Alltags, die Gemeinden in ganz Amerika großartig machen", sagte Bill Abbott, Präsident und CEO von Great American Media. "In der Serie geht es darum, sich selbst zu entdecken und herauszufinden, wer jeder von uns sein sollte, während wir an der Seite derer arbeiten, die sich um uns kümmern. «County Rescue» ist eine beispielhafte, familienfreundliche Serie, und wir sind sehr stolz und glücklich, eine qualitativ hochwertige Serie anbieten zu können, die alle Familienmitglieder gemeinsam sehen können", so Abbott abschließend.