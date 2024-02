«Iwaju» startet am 28. Februar

International

Die neue Animationsserie bekommt auch ein Spiel.

Die brandneue Serievon Walt Disney Animation Studios und dem panafrikanischen Comic-Unterhaltungsunternehmen Kugali wird ab dem 28. Februar auf Disney+ ausgestrahlt. Die spannende Coming-of-Age-Geschichte spielt im futuristischen Lagos, Nigeria, und folgt Tola (Stimme von Simisola Gbadamosi), einem jungen Mädchen von der wohlhabenden Insel, und ihrem besten Freund Kole (Stimme von Siji Soetan), einem autodidaktischen Technikexperten, bei der Entdeckung der Geheimnisse und Gefahren, die in ihren unterschiedlichen Welten verborgen sind.Die Filmemacher von Kugali - darunter Regisseur Olufikayo Ziki Adeola, Produktionsdesigner Hamid Ibrahim und Kulturberater Toluwalakin Olowofoyeku - nehmen die Zuschauer mit auf eine einzigartige Reise in die Welt von «Iwájú», die vor einzigartigen visuellen Elementen und technologischen Fortschritten strotzt, die vom Geist von Lagos inspiriert sind. Produziert wurde «Iwájú» von Christina Chen von Disney Animation, das Drehbuch stammt von Adeola und Halima Hudson, und die Stimmen von Dayo Okeniyi, Femi Branch und Weruche Opia sind zu hören.Ebenfalls enthüllt wurde ein brandneues Spiel, das von der Zeichentrickserie inspiriert ist. „Disney Iwájú: Rising Chef" entführt die Spieler in die Welt von «Iwájú» und ermöglicht es ihnen, authentische afrikanische Köstlichkeiten in diesem rasanten und leicht zugänglichen Kochspiel zu entdecken, das die Kultur und Küche Nigerias feiert. Iwájú: Rising Chef" wurde von Maliyo Games in Zusammenarbeit mit Disney und Kugali entwickelt.