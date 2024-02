Spanien ist Gastgeber des «Junior ESC»

International

Da der Ausrichter Frankreich erneut die meisten Punkte erhielt, aber die Veranstaltung abgibt, darf Spanien die Gala ausrichten.

Am 26. November 2023 nahmen 16 junge Ländervertretungen amteil. Gastgeber France Television erhielt 228 Punkte und ging erneut als Sieger hervor. Die Interpretin Zoé Clauzure erhielt mit ihrem Lied „Cœur“ sowohl von den nationalen Jurys als auch beim Televoting die meisten Punkte.Da das französische Fernsehen die Veranstaltung nicht noch einmal ausstrahlen möchte, wird Spanien als Zweitplatzierter die Übertragung übernehmen. Martin Österdahl, Junior Eurovision Executive Supervisor, sagte: "Zwanzig Jahre nachdem wir den Junior Eurovision Song Contest gewonnen haben, freuen wir uns sehr, den Wettbewerb endlich nach Spanien zu bringen. Wir sind RTVE dankbar für die Ausrichtung der 22. Ausgabe des Wettbewerbs, der jungen Künstlern aus ganz Europa eine großartige Plattform bietet, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns auf die Fiesta, die uns dieses Jahr in Spanien erwartet!Die Regeln des «Junior Eurovision Song Contest» sehen nicht vor, dass der Gewinner des Wettbewerbs, wie beim «Eurovision Song Contest», den Wettbewerb im darauffolgenden Jahr ausrichten muss, aber er erhält das Privileg, den Wettbewerb im darauffolgenden Jahr auszurichten. Ana María Bordas, Leiterin der spanischen Delegation beim Junior Eurovision Song Contest und Mitglied der JESC-Lenkungsgruppe, sagte: "RTVE begrüßt mit großer Begeisterung die Einladung der EBU, den Junior Eurovision Song Contest 2024 in Spanien auszurichten.