Keshet vermarktet «The Best Worst Thing»

Ayelet Zurer aus «Shitsel» spielt die Hauptrolle. Das neue Drama soll ab Montag ausgestrahlt werden.

Der israelische Fernsehsender Keshet 12 und die Produktionsfirma Keshet International haben ihr neues Drama vorgestellt, das in Israel und auf dem internationalen Markt starten wird:, ein achtteiliges romantisches Drama, das von Spiro Films produziert wird, der Firma hinter dem Cannes-Gewinner «When Heroes Fly».In der Hauptrolle spielt die Hollywood- und israelische Fernsehschauspielerin Ayelet Zurer («Man of Steel») eine Onkologin, die ihren eigenen Weg der Krebsbehandlung mit einem männlichen Politiker teilt. Die Serie wurde von Rona Tamir, Tal Granit und Sharon Maymon geschrieben. Die achtteilige Serie, die von Spiro Films produziert wird, soll ab dem 19. Februar 2024 auf Keshet 12 ausgestrahlt werden, bevor sie im Frühjahr auf der MIPTV von Keshet International offiziell auf den Markt gebracht wird.Karni Ziv, Head of Drama and Comedy bei Keshet Broadcasting, sagt: "Dieses herzerwärmende Beziehungsdrama hat im Kern eine ermutigende Botschaft - dass es immer Hoffnung gibt, selbst wenn die Dinge so schlecht stehen, wie man es sich nur vorstellen kann. Rona, Tal und Sharon haben diese Serie über Krebs liebevoll mit Mitgefühl und Humor ausgestattet, während Ayelet und Amos das Ganze real und glaubwürdig auf die Leinwand bringen. Ihre Liebesgeschichte ist einfach mitreißend.Am selben Tag, an dem die führende Brustkrebsspezialistin Dr. Amalia Levi (Ayelet Zurer) einen verdächtigen Knoten in ihrer eigenen Brust entdeckt, diagnostiziert sie die lebensverändernde Krankheit bei dem ehrgeizigen Politiker Micha Hadad (Amos Tamam). Als sie sich gemeinsam auf den Weg zur Behandlung machen, getrieben von Hoffnung und Angst, entdecken sie, dass sie mehr verbindet als die Krankheit. Im Schatten der tickenden Uhr entdecken Amalia und Micha, dass das Schlimmste, was ihnen passieren könnte, auch das Beste ist, was ihnen je passiert ist.Kelly Wright, Geschäftsführerin von Keshet International, kommentiert: "Nach dem Erfolg von «A Body That Works» und «Trust No One» von Keshet 12 auf dem internationalen Markt im letzten Jahr freuen wir uns, ein weiteres Keshet-Drama mit weltweiten Käufern zu teilen. Wir glauben, dass "The Best Worst Thing" genau das ist, wonach viele Produzenten und Plattformen derzeit suchen - ein erbauliches Beziehungsdrama, das sowohl intim als auch universell ist.