Sat.1 bringt «Die besten Comedians Deutschlands» im März zurück

TV-News

Zwei Folgen gibt es am 8. und 15. März zu sehen, die von Daniel Boschmann moderiert werden.

Das muntere Wechselspiel des Sat.1-Programms am Freitagabend setzt sich vorerst fort. Nachdem sich «Kiwis große Partynacht» am vergangenen Freitag mit etwas erholten Quoten zurückmeldete, stehen zum morgigen Start ins Wochenende die Clipshowsundan. Am 23. Februar geht es umund, ehe am 1. März die viertegefeiert wird.Nach den musikalischen Auftritten von unter anderem Roberto Blanco, DJ Ötzi, Christina Stürmer, Marquess, Santiano, Loona, Lou Bega und Mike Singer soll am 8. März gelacht werden. Dann kehrenzu Sat.1 zurück. Die Sat.1 zufolge besten Stand-upper des Landes zeigen darin ihre besten Gags und Pointen. In der dreistündigen Show treten unter anderem Chris Tall, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Özcan Cosar, Tahnee, Osan Yaran, Bastian Bielendorfer und Oliver Pocher auf. Moderiert wird die Gala von Daniel Boschmann, der durch insgesamt vier Sendungen führt. In der zweiten Ausgabe am 15. März sind Assane Badiane, Bülent Ceylan, Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar, Luke Mockridge, Markus Krebs, Okan Seese, Paul Panzer, Rüdiger Hoffmann, Tahnee und Torsten Sträter zu sehen. Die Sendungen drei und vier werden im Sommer ausgestrahlt, wie Sat.1 verspricht.Auch im Anschluss präsentiert der Bällchensender Comedy-Inhalte. Bis Mitternacht ist der erste Teil des zweistündigen Live-Programm von Bülent Ceylanzu sehen. Das Bühnenprogramm war erstmals vor fünf Jahren im Programm vertreten.