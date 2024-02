Hanno Koffler: Der Film konnte leider nie fertig gestellt werden

Interview

Der dritte «Zielfahnder»-Teil wurde vor knapp drei Jahren ausgestrahlt. Hauptdarsteller Koffler sprach eines weiteren Teils, dessen Produktion abgebrochen wurde.

Den letzten Teil hatten wir zu Zeiten von Corona im Ausland gedreht, Marokko, wir mussten abbrechen und nach Hause fliegen. Der Film konnte leider nie fertig gestellt werden, das alles hat enorm viel Zeit gekostet. Wir hätten uns sehr gewünscht viel früher mit dem nächsten «Zielfahnder» anzuschließen.Ich denke persönlich wenig über die Quote meiner Filme nach. Weil für mich das Spannende meines Berufs in der Umsetzung der Filme liegt. Ich finde das dieser Zielfahnder ein besonderer Film geworden ist und wenn sich das in einer guten Quote widerspiegelt, wär das natürlich toll. Wichtig sind diese Zahlen ja vor allem, weil die Geldgeber und diejenigen die schlussendlich darüber entscheiden ob die Formate weitergeführt werden, leider doch sehr auf diese Dinge schauen.Lars Röwer ist ein leidenschaftlicher und guter Polizist, der ab und an mit seinem Temperament und seiner sehr direkten Art etwas aneckt.