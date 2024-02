Rundschau

Gleich mehrere spannende Projekte stehen in der Pipeline oder sind schon gestartet: So soll die Geschichte bei «Shōgun» enttäuschend sein, «The New Look» dagegen überzeugt.

«Shōgun» (ab 27. Februar bei Disney+)

«Tracker» (seit 11. Februar bei CBS)

«The Walking Dead: The Ones Who Live» (ab 25. Februar bei AMC/Telekom)

«The New Look» (seit 14. Februar bei AppleTV+)

«Alone – Überlebe die Wildnis» (seit 8. Februar bei RTL+)

Die Originaladaption des Bestseller Romans von James Clavell, spielt in Japan im Jahre 1600 zu Beginn eines jahrhundertelangen Bürgerkriegs. Produzent Hiroyuki Sanada spielt die Hauptrolle des Lords Yoshii Toranaga, der um sein Leben kämpft, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben. Als ein mysteriöses europäisches Schiff in einem nahegelegenen Fischerdorf gestrandet ist, verfügt dessen englischer Lotse, John Blackthorne (Cosmo Jarvis) über Geheimnisse, die Toranaga helfen könnten, die Waage der Macht zu kippen und den gewaltigen Einfluss von Blackthornes eigenen Feinden – den Jesuitenpriestern und portugiesischen Kaufleuten – zu zerstören. Toranagas und Blackthornes Schicksal ist untrennbar mit der Dolmetscherin Toda Mariko (Anna Sawai) verbunden, einer geheimnisvollen christlichen Adligen und die letzte Vertreterin eines in Ungnade gefallenen Geschlechts. Während sie ihrem Lord inmitten dieser angespannten politischen Landschaft dient, muss Mariko ihre neu gefundene Freundschaft mit Blackthorne, ihre Verpflichtung gegenüber dem Glauben, der sie gerettet hat, und ihre Pflicht gegenüber ihrem verstorbenen Vater unter einen Hut bringen.In der Serie spielt Justin Hartley die Hauptrolle des Colter Shaw, eines einsamen Überlebenskünstlers, der auf der Suche nach Belohnungen durchs Land zieht und seine Fähigkeiten als Fährtenleser einsetzt, um Privatpersonen und Strafverfolgungsbehörden bei der Lösung aller möglichen Rätsel zu helfen. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman „The Never Game“ von Jeffery Deaver.Die Serie erzählt die epische Liebesgeschichte von Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne Hawthorne (Danai Gurira) – zwei Charaktere, die eine sich verändernde Welt verändert hat. Die einstigen Partner kämpfen darum, sich endlich wiedersehen. Doch können sie überhaupt wieder zusammenfinden?«The New Look» spielt im besetzten Paris während des Zweiten Weltkriegs und erzählt von dem bedeutsamen Moment des 20. Jahrhunderts, als die französische Stadt dank der Modeikone Christian Dior (Ben Mendelsohn) der Welt wieder neues Leben einhauchte. Mit seinem bahnbrechenden Verständnis von Schönheit und seinem großen Einfluss wird Christian Dior der neue Stern am Modehimmel und Coco Chanels (Juliette Binoche) Herrschaft als berühmteste Modedesignerin der Welt gerät in Gefahr.Hier lassen sich zehn mutige Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf das härteste Abenteuer ihres Lebens ein. Die Aufgabe: Sie müssen die eigenen Survival-Skills in einer abgelegenen Region der Provinz British Columbia im Westen Kanadas unter Beweis stellen. Sie dürfen sich ausschließlich von dem ernähren, was ihnen die Natur bietet – ohne Hilfe eines Produktionsteams und ohne Interaktion mit anderen Teilnehmenden. Es geht nicht nur um die körperliche Belastbarkeit, sondern auch um mentale Stärke. Wie viel Knowhow bringen sie mit und wer kann gut improvisieren? Wer hält am längsten durch und nimmt 75.000 Euro mit nach Hause?