«The Sympathizer» startet am 14. April

US-Fernsehen

Die neue HBO-Miniserie mit Xoa Xuande ist zeitgleich bei Sky/Wow zu sehen.

Die siebenteilige HBO-Seriewird am Sonntag, 14. APRIL, um 21.00 Uhr ausgestrahlt und wird in der Nacht auf Montag bei Sky/Wow zu sehen sein. Park Chan-wook und Don McKellar sind Co-Showrun und ausführende Produzenten. In der Serie spielen Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen und Alan Trong mit. Emmy-Gewinnerin Sandra Oh und der für den Academy Award nominierte Robert Downey Jr. sind ebenfalls zu sehen.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Viet Thanh Nguyen, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Das Format ist ein Spionagethriller und eine kulturübergreifende Satire über die Kämpfe eines halb französischen, halb vietnamesischen kommunistischen Spions in den letzten Tagen des Vietnamkriegs und sein neues Leben als Flüchtling in Los Angeles, wo er feststellen muss, dass seine Zeit als Spion noch nicht vorbei ist.«The Sympathizer» ist eine Koproduktion von HBO, A24 und Rhombus Media, in Zusammenarbeit mit Moho Film und Cinetic Media.