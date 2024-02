SWR stellt «Cheap Dreams» vor

Vermischtes

Der fünfteilige Hörspiel-Podcast startete bereits am Donnerstag in der ARD Audiothek.

Seit Donnerstag, 15. Februar 2024, ist das Hörspielin der ARD Audiothek verfügbar. Der fünfteilige Podcast wird außerdem am Sonntag, 25. Februar, und Sonntag, 3. März, jeweils um 18.20 Uhr auf SWR2 ausgestrahlt. Die Sendung setzt sich satirisch mit Lieferdiensten und Online-Versandhäusern auseinander. Geschrieben hat sie Tino Kühn.Nach langem Hin und Her hat es die junge Journalistin und Podcasterin Sophie Bergmann (Alice Dwyer) geschafft. Das Management des ebenso erfolgreichen wie mysteriösen Start-up-Unternehmens Cheap Dreams gewährt ihr - als erster Journalistin überhaupt - ein Interview. Sie erfährt, dass sich Cheap Dreams als Gemeinschaft von Menschen versteht, die eine moderne Alternative zum konservativen Arbeitsleben bevorzugen - kein Druck, keine Termine, keine Deadlines - und sich mit Cheap Dreams dem Kampf gegen den Konsum- und Geschwindigkeitswahn der Spätmoderne verschrieben haben. Die Firma gibt 50 Prozent Rabatt auf alle Waren, die von ihrem Logistiker Quando geliefert werden. Oder: nicht geliefert werden. Denn Quando arbeitet nach einem zeitlichen Zufallsprinzip - und liefert dann, wenn Quando will. Das können Tage oder Wochen sein. Oder Monate oder Jahre. Manchmal vielleicht auch nie.Bei ihren Recherchen erfährt Sophie von Kunden, deren Existenz durch Quando bedroht ist, und geht Gerüchten über betrügerische Absichten von Cheap Dreams nach. Unbeeindruckt von diesem Skandalpotenzial wächst die Zahl der Quando-Anhänger, die sich selbst Dreamer nennen. Sie zelebrieren das Warten, die Auszeit, wie sie es nennen, als heilsame, resilienzfördernde Therapieform. Doch einigen Dreamern ist das nicht genug: Sie radikalisieren sich in der Deliver Rebellion, um auch die letzten Zweifler von Quando zu überzeugen und ihnen Zeit zu schenken, indem sie sie zum Warten zwingen. Eigentlich wollte Sophie in ihrem Podcast nur den Erfolg des skurrilen Firmenkonzepts von Cheap Dreams ergründen und sich mit den Skandalen um den Gründer und Geschäftsführer Carsten Hüther (Felix Goeser) beschäftigen. Doch bei ihren Recherchen wird sie selbst von ihrer Vergangenheit eingeholt und merkt bald, dass ihre Verbindung zu seiner Firma und seinem brandneuen, mysteriösen Projekt Messiah tiefer geht, als sie dachte.