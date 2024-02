Amazon veröffentlicht «Maxton Hall»-Serie im Mai

TV-News

In der Produktion von UFA Fiction spielen Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten ein gegensätzliches Liebespaar.

Seit fast zwei Jahren befindet sich die deutsche Original-Serie von Amazon Prime Videoin der Produktion. Nun nannte der US-Streamingdienst einen Starttermin für die Produktion von UFA Fiction, die einst unter dem Arbeitstitel «Save Me» angekündigt wurde. Die Serie, die auf dem Bestseller-Roman „Save me“ von Autorin Mona Kasten basiert, erscheint am 9. Mai in über 240 Ländern und Territorien, in den Prime Video verfügbar ist.Im Zentrum der sechsteiligen Serie stehen Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in einer modernen Liebesgeschichte zwischen einem Jungen aus der Oberschicht und einem Mädchen aus der Arbeiterklasse in einer Welt voller Glamour, Prestige, Geheimnisse und Drama. Als die Stipendiatin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) am Maxton Hall Privatcollege unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, rückt sie mitten ins Fadenkreuz des arroganten Millionärserben James Beaufort (Damian Hardung). Der gut aussehende Schüler versucht fortan, Rubys Schweigen zu erkaufen. Und obwohl die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, werden sie bald alles aufs Spiel setzen, um zusammen zu sein.In weiteren Rollen sind unter anderem Sonja Weißer als Lydia, Ben Felipe als Cyril, Fedja van Huêt als Mortimer, Runa Greiner als Ember, Justus Riesner als Alistair Ellington, Govinda Cholleti als Keshav Patel und Esmael Agostinho als Wren Fitzgerald zu sehen. Regie bei den sechs Folgen führten Martin Schreier und Tarek Roehlinger nach den Drehbüchern von Daphne Ferraro. Weiter Autoren waren Marc Schießer, Marlene Melchior, Zoe Hagen, Nina Rathke, Anna Schimrigk und Juliana Lima Dehne. Als Produzent fungierte Markus Brunnemann, ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim und Valentin Debler ist Producer.„Ab 9. Mai 2024 wird unser ‚Serien-Baby‘ die Welt erobern. Wir könnten kaum stolzer sein! Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung sind für uns die perfekte Besetzung unseres gegensätzlichen Liebespaars. Die besondere Energie zwischen den beiden war schon in der frühen Casting-Phase spürbar. Welche Kraft und Spielfreude sie während der Dreharbeiten entfaltet haben, hat uns alle tief bewegt. Begleitet von einem Kreis überaus talentierter Schauspielkolleg:innen gehen sie in unserer Serie der Frage nach, wozu Liebe wirklich in der Lage ist, und ob sie die Grenzen gesellschaftlicher Erwartungen, familiärer Pflichten und der eigenen Glaubenssätze überwinden kann. Wir möchten uns für die vertrauensvollen Zusammenarbeit bei unseren Partnern der Amazon Studios, insbesondere Petra Hengge und Philip Pratt, bedanken, mit denen wir «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» aus der Wiege gehoben haben“, so Ceylan Yildirim.