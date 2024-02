3sat setzt auf «Das Porno-Paradox»

TV-News

Erotikfilme werden milliardenfach konsumiert, dennoch haftet ihnen ein Schmuddelimage an. Janina Rock hat eine Reportage darüber gemacht.

Wie kann man Erotikfilme besser machen? Dieser Frage geht Janina Rock in der Dokumentationnach. Sie trifft unter anderem die 36-jährige Regisseurin und Produzentin Paulita Pappel, die für einen schamfreien Umgang mit Pornofilmen plädiert. Die Dokumentation wird am Donnerstag, 14. März, um 22.25 Uhr ausgestrahlt.Die Jugendorganisation der SPD plädiert außerdem für eine finanzielle Förderung von feministischen und so genannten ethischen Pornos. Wenn schon massenhaft Pornos konsumiert werden, dann ohne diskriminierende und gewaltverherrlichende Inhalte. Erste Ansätze staatlicher Pornoförderung gibt es bereits: Rund 25.000 Euro haben Esti Krüger und Luna Heine vom sächsischen Wirtschaftsministerium erhalten - für ihre Internetseite "Porn Better", auf der sie Pornos für alle über 18 Jahren empfehlen, die ihren Kriterien für ethische Pornografie entsprechen. Von Begeisterung bis zu Hasskommentaren reichen die Reaktionen.Einen differenzierteren Umgang mit dem Thema Pornografie fordert die Pornodarstellerin Texas Patti. Der deutsche Pornostar ist für die größte Erotikmesse der Welt aus Los Angelos nach Berlin gereist.