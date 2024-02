«Machine» landet bei arte

TV-News

Der Fernsehsender hat eine weitere französische Miniserie eingekauft.

Ab Donnerstag, den 4. April 2024 ist die Seriein der arte Mediathek zu sehen. Die französische Produktion ist ab Donnerstag, den 11. April 2024 um 21.45 Uhr auf dem deutsch-französischen Kulturkanal zu sehen. Die letzten drei Folgen des Sechsteilers werden am 18. April ab 21.40 Uhr ausgestrahlt.Eine junge Frau mit Rastalocken und Kapuzenpulli steigt an einem Bahnhof in der französischen Provinz aus dem Zug. Sie ist in ihr Heimatdorf zurückgekehrt, um sich zu verstecken: Ein Kommando des französischen Geheimdienstes DRSD sucht nach ihr, allen voran ein gewisser Benoît, der von der Idee besessen ist, sie zu finden. Sie nimmt eine Stelle als Aushilfe in der örtlichen Elektrogerätefabrik an. Der raue Ton in der überwiegend männlichen Belegschaft schreckt sie nicht ab: Sie weiß sich zu wehren. Die Belegschaft ist in Aufruhr, seit die Fabrik an eine koreanische Holding verkauft wurde und eine Verlagerung alle Arbeitsplätze bedroht. Der überzeugte Marxist JP nimmt die schweigsame neue Kollegin unter seine Fittiche. Ihm entgeht nicht, dass sie eine erstaunliche Reaktionsschnelligkeit an den Tag legt und ein Alkoholproblem hat. Wer ist sie und welche Vergangenheit hat sie?«Machine» wurde von Fred Grivois, Thomas Bidegain und Valentine Monteil geschrieben, Grivois führte auch Regie. Die Produktionsfirmen waren 687, Fit Production, White Lion Film und Makwa. Margot Bancilhon, JoeyStarr, Hiba El Aflahi, Guillaume Labbé und Michaël Abiteboul spielen die Hauptrollen.