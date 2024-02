ProSieben setzt «Greys Anatomy» gleich zwei Mal ab

TV-News

Nicht nur ProSieben nimmt die Medical-Serie am Samstagvorabend aus dem Programm, sondern auch ProSieben Fun zeigt keine Folgen mehr.

Sowohl der Free-TV-Sender ProSieben als auch der Pay-TV-Kanal ProSieben Fun strahlten am Samstagvorabend zuletztaus. Beide Sender haben die Episoden teilweise gleichzeitig gesendet. Doch am 24. Februar 2024 wird das letzte Mal die Doppelprogrammierung vorgenommen, danach setzen beide Sender auf ein Alternativprogramm.ProSieben wiederholt ab 3. März zwischen 18.20 und 20.15 Uhr die Fantasy-Serieund beginnt bei der ersten Folge. Die Serie wurde zwischen 2006 und 2012 für den amerikanischen Fernsehsender Syfy hergestellt und landete im Februar 2008 bei ProSieben. Der stellvertretende US-Marshal Jack Carter stößt auf Eureka, als er einen flüchtigen Gefangenen (seine eigene rebellische Teenager-Tochter Zoe) zurück zu ihrer Mutter nach Los Angeles bringt. Als ein fehlerhaftes Experiment den Sheriff von Eureka zum Krüppel macht, wird Carter schnell dazu auserkoren, den Posten zu übernehmen. Obwohl er kein Genie ist wie die meisten Einwohner der Stadt, beweist Jack Carter eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, scharfe und praktische Einsichten zu gewinnen und sich für die Sicherheit Eurekas einzusetzen.Am Samstagvormittag setzt ProSieben die Ausstrahlung von «EUReKA» unterdessen fort. Anfang März läuft die Episode „Dein Gesicht oder meins?“, welches die zehnte Folge der dritten Staffel ist. Colin Ferguson führte Regie, Jaime Paglia schrieb das Buch. ProSieben Fun beginnt um 18.05 Uhr mit der Wiederholung vonund verdoppelt die-Dosis auf zwei Episoden.