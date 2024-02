«The Baxters» kommt zu Prime Video

US-Fernsehen

Das neue Familien-Drama feiert Ende März Premiere.

Prime Video wird das Familiendramaam 28. März online stellen. Die Serie wird von der Schauspielerin, Produzentin und New York Times-Bestsellerautorin Roma Downey in der Rolle der Familienmutter Elizabeth Baxter produziert. Ebenfalls in der Hauptrolle ist Ted McGinley («Shrinking») als John Baxter zu sehen. Die erste Staffel der Serie besteht aus zehn Episoden.Basierend auf der weltweit auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste stehenden Buchreihe von Karen Kingsbury ist The Baxters ein fesselndes Familiendrama, das Elizabeth (Downey) und John Baxter (McGinley) und ihre fünf erwachsenen Kinder begleitet. Im Mittelpunkt der ersten Staffel von The Baxters steht die Tochter von Elizabeth und John, Kari (Ali Cobrin), die die schockierende Wahrheit erfährt, dass ihr Ehemann, der Professor Tim (Brandon Hirsch), heimlich eine Affäre mit einer seiner Studentinnen hatte. Als ihre Beziehung auf die Probe gestellt wird, muss Kari Trost in ihrem Glauben und ihrer Familie suchen, um herauszufinden, ob Liebe wirklich eine Wahl ist und ob ihre Ehe gerettet werden kann. In dieser tief bewegenden, auf dem Glauben basierenden Reise müssen die Baxters als Familie zusammenkommen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern."Mit über 25 Millionen Fans der Baxter-Reihe wissen wir, dass die Zuschauer dieses zum Leben erweckte Familiendrama lieben werden, und ich freue mich persönlich sehr, weitere inspirierende Inhalte auf Prime Video zu bringen", so Roma Downey. Zur weiteren Besetzung gehören Ali Cobrin («Neighbors») als Kari Baxter Jacobs, Masey McLain («On Fire») als Ashley Baxter, Josh Plasse («iCarly») als Luke Baxter, Cassidy Gifford («God's Not Dead») als Reagan Decker, Reilly Anspaugh («Chauncey») als Erin Baxter, Emily Peterson («Sirens») als Brooke Baxter, und Brandon Hirsch («Black Lightning») als Tim Jacobs.«The Baxters» wird von LightWorkers Media, Will Packer Media und Haven Entertainment produziert. Jessie Rosen fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Neben Roma Downey und Rosen sind Will Packer, Kevin Mann, Brendan Bragg und Jaime Primak Sullivan als ausführende Produzenten für die erste Staffel der Serie tätig. Karen Kingsbury und Rick Christian sind beratende Produzenten.