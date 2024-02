«Ein Duisburg-Krimi» holt 2,79 Millionen Zuschauer

Quotennews

Bei Mareile Höppner reihte sich ein Bratpfannen-Test an Berichte über Pädophilie und Weichmacher.

In der Regel erreicht RTL am Dienstagabend mehr als drei Millionen Menschen. «Dünentod – Ein Nordsee-Krimi» verzeichnete in den vergangenen Wochen hervorragende Reichweiten, auch wenn das Ergebnis beim jungen Publikum ausbaufähig war. Nun startetemit Caroline Peters und Mortitz Führmann in den Hauptrollen. Die Premiere von „Plötzlich Bulle“ erreichte 2,79 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,4 Prozent. In der Zielgruppe erreichte der 90-minütige Spielfilm lediglich 0,36 Millionen und 7,3 Prozent. Die Das Erste-Serie «Die Notärztin» holte beim jungen Publikum bessere Werte.Das von Pinar Atalay moderiertesicherte sich 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Nachrichtensendung verbuchte einen Marktanteil von 6,8 Prozent. Die Sendung aus Berlin sicherte sich miese 5,7 Prozent Marktanteil, die Reichweite bei den Umworbenen belief sich auf 0,20 Millionen. Das eineinhalbstündige Magazinhatte einen wilden Themenmix: Neben neuen Weichmacher-Nachweisen im Urin von Millionen Deutschen ging es auch um das Thema Kinderfotos im Netz und wie Pädophile diese Bilder nutzen. Außerdem: Der große Bratpfannen-Test: Was muss eine Bratpfanne wirklich aushalten? Diese Zusammenstellung an Themen bescherte dem Sender 0,86 Millionen Zuschauer und holte 6,7 Prozent der Zuschauer ab. Beim jungen Publikum waren 0,22 Millionen mit von der Partie, der Marktanteil lag bei 8,4 Prozent.schnappte sich um 15.00 Uhr 0,86 Millionen Zuschauer, die Wiederholung fuhr miese 5,6 Prozent in der Zielgruppe ein. 1,28 Millionen Menschen verfolgten um 16.00 Uhr, das auf 11,7 Prozent. Bei den Umworbenen waren 8,1 Prozent Marktanteil mit von der Partie. Die neue-Folge hieß „Frau hat Angst um pflegebedürftigen Vater“ und holte 1,01 Millionen Zuschauer. Mit 0,12 Millionen jungen Leuten fuhr man 6,5 Prozent Marktanteil ein.