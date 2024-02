Dritte Staffel für «Invasion»

US-Fernsehen

Wie der Name schon verrät, wird die Welt von Alien attackiert.

Invasion Season 3 is confirmed (aliens not to scale). pic.twitter.com/st2LxNwXX5 — Apple TV (@AppleTV) February 13, 2024

Apple TV+ hat die Verlängerung vonbekannt gegeben, der mitreißenden, charakterstarken und weltweit erfolgreichen Science-Fiction-Dramaserie von dem für den Academy Award nominierten und zweifach für den Emmy Award nominierten Produzenten Simon Kinberg («X-Men»-Filme). Die dritte Staffel von «Invasion» soll noch in diesem Monat in Produktion gehen.Nach dem Debüt der zweiten Staffel wurde «Invasion» dafür gelobt, dass die Serie mit jeder Staffel "den Einsatz erhöht" und eine "Mischung aus Intrigen, Charakterentwicklung und langsamem Tempo" sowie eine fachkundige Kameraführung bietet, die "die Schönheit und Unheimlichkeit" einer Alien-Invasion einfängt."Ich bin so stolz auf das, was wir mit unseren Partnern bei Apple TV+ und unserer Besetzung und Crew mit den ersten beiden Staffeln der Serie erreicht haben", sagt Simon Kinberg, Schöpfer und ausführender Produzent. "Diese neue Staffel wird weiterhin auf dem Ausmaß, dem Einsatz und der Dynamik von 'Invasion' aufbauen, während wir unsere Charaktere in den Mittelpunkt stellen und sie auf eine Art und Weise zusammenbringen, die hoffentlich unser Publikum überraschen und vor allem bewegen wird, das uns seit dem ersten Tag so unglaublich unterstützt und inspiriert hat."«Invasion» verfolgt eine Alien-Invasion aus verschiedenen Perspektiven auf der ganzen Welt. In der gefeierten, actiongeladenen Serie spielen Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland und Tara Moayedi. In der zweiten Staffel sind außerdem Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor und Naian González Norvind neu in der Serie zu sehen.«Invasion» wird für Apple TV+ von Boat Rocker produziert und von Kinberg und Weil entwickelt, die auch als ausführende Produzenten neben Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin, Dan Dietz und Katie O'Connell Marsh fungieren. Nick Nantell fungiert als ausführender Produzent für Boat Rocker.