CNN sendet Special zu Donald Trump

Am Sonntag werden Anderson Cooper und Laura Coates die Ereignisse über den ehemaligen Präsidenten zusammenfassen.

, ein CNN-Original, kehrt mit einer eingehenden Untersuchung des Wahlbetrugsprozesses gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zurück. In der Sendung ist mit Laura Coates, CNN-Anchor und Chef-Rechtsanalyst vor der Kamera. “The United States v. Donald J. Trump” wird erstmals am Sonntag, den 18. Februar um 20 Uhr auf CNN ausgestrahlt.Im August 2023, weniger als ein Jahr nachdem Generalstaatsanwalt Merrick Garland Jack Smith zum Sonderberater für die Ermittlungen gegen Trump ernannt hatte, wurde der ehemalige Präsident wegen seiner Bemühungen, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen, eines Bundesverbrechens angeklagt. Trump hat sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Die Zeit drängt in diesem Prozess, da Trump der mit Abstand führende republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im November ist, und Coates legt alles offen, was auf dem Spiel steht, während sich der Fall entwickelt. Sie untersucht wenig bekannte Aspekte des Falls, die durch Gerichtsakten ans Licht gekommen sind, und spannt den Bogen von den Versuchen Trumps und seiner Mitstreiter vor Gericht, die Wahl in mehreren entscheidenden Swing States zu kippen, über den geheimen Plan, Bidens Wähler durch solche zu ersetzen, die für Trump stimmen würden, bis hin zu einem letzten verzweifelten Versuch, am 6. Januar im Amt zu bleiben."Endlich - ein umfassender Blick hinter den Vorhang, wo alles auf dem Tisch liegt und alles auf dem Spiel steht", so Coates. "Wir fügen alle Puzzlestücke zusammen, um ein möglichst vollständiges Bild des endgültigen Falls der Demokratie vor dem Prozess zu zeichnen." Produziert wird «The Whole Story with Anderson Cooper» von Susan Chun.Die Episode enthält Interviews mit dem ehemaligen Kongressabgeordneten und Mitglied der Kommission zum 6. Januar, Adam Kinzinger, der ehemaligen stellvertretenden Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Matthews, der Senatorin von Georgia, Elena Parent, dem ehemaligen Vizegouverneur von Georgia, Geoff Duncan, dem Ermittler der Kommission zum 6. Januar, Marcus Childress, dem ehemaligen US-Staatsanwalt Harry Litman und anderen.