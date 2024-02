Dennis Quaid geht zu «Happy Face»

US-Fernsehen

Die neue Paramount+-Serie wird mit dem «The Day After Tomorrow»-Star besetzt. Die «The Good Fight»-Macher sitzen mit im Boot.

Paramount+ gab bekannt, dass der Emmy Award- und zweifach für den Golden Globe nominierte Schauspieler Dennis Quaid («The Rookie») die Hauptrolle in der neuen Originalserieübernehmen wird. Quaid wird die Hauptrolle des Serienmörders spielen, der aufgrund der Smileys, die er auf Beweisstücke malte, mit denen er über seine Verbrechen prahlte, den Spitznamen "Happy Face" erhielt. Er tritt neben der bereits angekündigten Schauspielerin Annaleigh Ashford auf, die die Rolle seiner Tochter Melissa übernehmen wird. Die erste Staffel mit acht Episoden wird in diesem Frühjahr in Vancouver gedreht und im Jahr 2025 weltweit exklusiv auf Paramount+ ausgestrahlt. «Happy Face» basiert auf der wahren Geschichte von Melissa Moore, dem von der Kritik gefeierten Happy Face-Podcast von iHeartPodcasts und Moore sowie der Autobiografie Shattered Silence, die Moore zusammen mit M. Bridget Cook geschrieben hat.Happy Face (Quaid) ist ein inhaftierter Serienmörder, der auch Melissas (Ashford) einst geliebter Vater ist. Nachdem er jahrzehntelang keinen Kontakt zu ihr hatte, findet er schließlich einen Weg, sich wieder in das Leben seiner Tochter zu drängen. In einem Wettlauf mit der Zeit muss Melissa herausfinden, ob ein unschuldiger Mann für ein Verbrechen, das ihr Vater begangen hat, hingerichtet werden soll. Dabei entdeckt sie, welchen Einfluss ihr Vater auf die Familien seiner Opfer hatte, und muss sich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen.Quaid ist ein Emmy Award- und zweimaliger Golden Globe-Nominierter, der für seine Rollen in erfolgreichen Formaten wie «The Rookie», «The Day After Tomorrow», «Traffic», «Vantage Point», «Frequency», «The Parent Trap» und vielen anderen bekannt ist. Zu seinen jüngsten Auftritten gehört eine Hauptrolle in der Paramount+-Serie «Lawmen: Bass Reeves». Quaid schloss vor kurzem die Produktion des Biopics «Reagan» ab, in dem er den 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten darstellt, produziert von Mark Joseph und unter der Regie von Sean McNamara.«Happy Face» wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions, iHeartPodcasts und Semi-Formal Productions produziert. Michael Showalter («The Dropout») wird bei der ersten Folge Regie führen. Die Serie wird von Jennifer Cacicio - die auch als Showrunnerin fungiert - und Robert und Michelle King, Liz Glotzer, Melissa Moore, Conal Byrne, Will Pearson, Showalter und Jordana Mollick produziert. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.