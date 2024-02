Sondersendungen zum Tod von Alexai Nawalny

TV-News

ntv strahlt die Dokumentation «Nawalny» aus, Das Erste sendet einen «Brennpunkt».

Der am 4. Juni 1976 im sowjetischen Butyn geborene Journalist Alexai Nawalny ist tot. Der Kremlkritiker verbüßte eine mehrjährige Haftstrafe in einer Strafkolonie. Wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte, wurde der Journalist nur 47 Jahre alt. Nawalny wurde unter anderem Extremismus vorgeworfen. 2020 entging der Journalist nur knapp einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok.Anlässlich des Todes von Nawalny zeigt ntv die gleichnamige Dokumentation um 20.15 Uhr. Das Projekt von Daniel Roher wurde bei den 95. Academy Awards als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Vor der Kamera standen Nawalny, Yulia Nawalnaya, Maria Pevchikh, Christo Grozev und Leonid Volkov. Finanziert wurde das Projekt von Cottage M, Fishbowl Films, RaeFilm Studios und CNN Films. Verleiher ist Warner Bros. Pictures.Erzählt werden indie Ereignisse rund um den Giftanschlag auf den russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny und die anschließenden Ermittlungen. Am 20. August 2020 wurde Nawalny während eines Fluges von Tomsk nach Moskau mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet und in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der Notlandung wurde Nawalny in ein Krankenhaus in Omsk gebracht, wo er in ein Koma versetzt wurde. Er wurde zwei Tage später in die Berliner Charité verlegt. Fünf von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zertifizierte Labore bestätigten den Einsatz des Nervengifts. Für den Giftanschlag machte Nawalny den russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich, während der Kreml eine Beteiligung wiederholt bestritt.Das ZDF strahlt im Anschluss an «heute» eine Spezialsendung aus, Das Erste sendet um 20.15 Uhr einen. Der Fernsehsender arte wiederholt den Dokumentarfilmam Samstag um 15.55 Uhr. Alle Inhalte sind auch in den Mediatheken der Sender abrufbar.