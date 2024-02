All3Media geht an Investorengruppe

Wirtschaft

Der ehemalige NBC-Chef Jeff Zucker hat bei dem Produktionsriesen zugeschlagen.

Die Investmentgruppe Redbird IMI hat All3Media übernommen. Die Produktionsfirma, zu der in Deutschland unter anderem filmpool und Tower Productions gehören, wurde vom ehemaligen NBC-Chef Jeff Zucker und dem früheren Goldman Sachs-Banker Gerry Cardinale übernommen. Der britische „Telegraph“ berichtete, dass rund 1,2 Milliarden US-Dollar gezahlt wurden.All3Media gehört nach wie vor den Medienkonzernen Warner Bros. Discovery und Liberty Global, die das Unternehmen vor zehn Jahren für rund 930 Millionen US-Dollar übernommen hatten. Zu den zahlreichen Produktionsfirmen gehören Company Pictures, Lime Pictures, Maverick Televisions, Studio Lambert und Two Brothers Pictures.Der Verkauf von All3Media zog sich lange hin, da Warner Bros. Discovery und Liberty Global das Unternehmen abstoßen wollten. Banijay, Mediawan, Peter Chernins North Road und RedBird IMI waren an dem Unternehmen interessiert. ITV zog sich frühzeitig aus den Übernahmegesprächen zurück, Sony Pictures und RTLs Fremantle schlossen einen Kauf aus.