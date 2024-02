Biathlon-Staffeln führen den Wintersporttag an

Quotennews

Das ZDF verbuchte mit dem Programm den ganzen Tag über starke Quoten. Im Ersten war dann am Vorabend die «Sportschau» sehr gefragt.



Der Wintersport-Samstag im ZDF begann gestern bereits ab 10.15 Uhr mit Eishockey. Am 45. Spieltag trafen die Kölner Haie auf die Löwen Frankfurt. Hier kam man mit 0,46 Millionen Fernsehenden lediglich auf schwache 8,0 Prozent Marktanteil. Auch die 0,03 Millionen Jüngeren blieben bei miesen 2,5 Prozent hängen. Doch schnell vergrößerte sich das Publikum und so waren um 12.00 Uhr für die Ski-Abfahrt der Herren 1,66 Millionen Interessenten mit von der Partie. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 20,5 Prozent. Die 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren bei überzeugenden 10,0 Prozent gelandet.Ein Highlight war schließlich die Biathlon-Staffel der Frauen bei der WM in Nove Mesto, welche ab 13.45 Uhr übertragen wurde. 4,09 Millionen Wintersportfans verfolgten, wie Frankreich zu Gold lief und sich das deutsche Team die Bronze-Medaille sicherte. Für das ZDF bedeutete dies herausragende 34,6 Prozent. Die 0,44 Millionen Jüngeren landeten bei ausgezeichneten 20,0 Prozent Marktanteil. Ab 16.20 Uhr folgte dann die Staffel der Männer im Biathlon, bei welcher Norwegen überraschenderweise den Sieg verpasste und beim letzten Schießen von Schweden überholt wurde. Deutschland landete knapp neben dem Treppchen auf Rang vier. Mit 4,32 Millionen Neugierigen war dies das gefragteste Programm des Wintersporttages. Gemessen wurde eine Quote von 28,5 Prozent. Die 0,42 Millionen jüngeren Zuschauer waren bei hervorragenden 15,0 Prozent Marktanteil gelandet.Im Ersten gab es auch Sport zu sehen, allerdings Fußball-Zusammenfassungen in derab 18.30 Uhr. Die Highlights des 22. Spieltags bewegten 4,00 Millionen Zusehende zum Einschalten und kamen so auf einen starken Marktanteil von 20,3 Prozent. Doch auch bei den 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen punktete das Format und es wurde eine sehr hohe Quote von 13,5 Prozent eingefahren.