Plankton  mit animierten Videos zum Erfolg

YouTuber

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht Anton Reim aufwendig animierte Cartoons. Auf TikTok oder YouTube Shorts gibt es kürzere schwarz-weiß Clips, mit welchen der Webvideoproduzent ebenfalls erfolgreich ist.

Unter dem Namen „Plankton“ veröffentlicht Anton Reim bei YouTube zahlreiche Videos, welche er selbst animiert. Die selbstgezeichneten Cartoons beruhen meiste auf realen Erfahrungen und setzen seine Erlebnisse, beispielsweise aus der Schulzeit, auf lustige Weise um. Doch neben seinem Job als Webvideoproduzent ist Reim zudem Monarch seines selbstgegründeten Staates Gurkistan.Anton Reim wurde in Kasachstan geboren und lebt heute in Hamburg-Niendorf. Sein genaues Alter und weitere privaten Informationen über sich gibt er nicht öffentlich bekannt. Seinen YouTube-Kanal mit dem Titel „Plantkon“ gründete er im März 2021. Dieser misst inzwischen 787.000 Abonnenten. Als Info über die Inhalte seines Kanales schreibt er lediglich: „Meine Mama sagt meine Videos sind ganz nett.“ Erst seit knapp drei Jahren ist Reim somit als YouTuber aktiv, aber hat es geschafft in der relativ kurzen Zeit eine große Reichweite aufzubauen.Alle seine Cartoons zeichnet der Webvideoproduzent selbst und verwendet dafür ein digitales Zeichenpad, Photoshop sowie verschiedene Bildbearbeitungs- und Animationsprogramme. Die Videos sind meist relativ kurzgehalten, kaum eins ist länger als zehn Minuten. Die Animation der Figuren in seinen Videos ähnelt der von Plankton aus der Serie «Spongebob Schwammkopf». Das erste Video auf dem Kanal heißt „Klaut keine Straßenschilder!“ und misst inzwischen mehr als 580.000 Aufrufe.In den Videos verpackt Reim Erlebnisse aus seinem eigenen Leben in unterhaltsamer Art und Weise. So erzählt er beispielsweise von seinen früheren Mitschülern, schlechten Entscheidungen in seinem Leben, Klassenfahrten, Campingtrips, der Fahrprüfung oder der Probezeit. Den ersten Platz belegt mit 1,1 Millionen Aufrufen jedoch ein Clip mit dem Titel „YumYum Nudeln“. Auch „Wer braucht schon Schlaf!?“, „Ein Video über Steckdosenleisten“ oder „Sorry REWE“ sind besonders gefragt. Neben den regulären Videos veröffentlicht Reim regelmäßig kürzere Clips unter der Shorts-Funktion. Hier zeigt er sich entweder selbst oder zeigt einfachere Schwarz-Weiß-Animationen. Hier erreichte ein Clip darüber, ob man einen halben Gelschrein wechseln kann, inzwischen mehr als zwölf Millionen Aufrufe. Diese Videos teilt er auch auf TikTok, wo ihm inzwischen sogar 923.000 Menschen folgen. In einigen Videos teilt er auch unnützes Wissen oder beantwortet ungewöhnliche Fragen. Einmal die Woche heißt es bei Radio Hamburg „Plankton blickt durch in 60 Sekunden“ und die Radiohörer bekommen einen der Clips in Audioform abgespielt.Neben all diesen Aufgaben geht Anton Reim auch noch einer weiteren Beschäftigung nach. Er fungiert als Monarch für die Verbundsrepublik Gurkistan, ein föderativer Rechtsstaat auf dem Kontinent Adrastea. Diesen Staat hat er am 8. Juni 2022 selbst ausgerufen, als er in einem Video erklären wollte, wie man seinen eigenen Staat gründet. Es wurden zwar Staatsanerkennungsanfragen an alle Länder außer Nordkorea gestellt, doch bislang erkennen nur einige selbsternannte Länder Gurkistan als souveränen Staat an. Der Staat verfügt über eine eigene Flagge, eine Nationalhymne mit dem Titel „Die Augen hoch zu Gurkistan“, einer Verfassung, eine Regierung mit verschiedenen Parteien, einen Reisepass, der jedoch der schwächste dieser Welt ist, da man lediglich in „die Toilette“ ohne Visum einreisen darf, mehrere Schulen, einen Nachrichtendienst, eine eigene Sprache Gurkistanisch und die Religion “Die Gurka“. Mit 6,00 Quadratmetern ist es der kleinste Staat der Welt, welcher zudem vollständig von Deutschland umgeben ist. Er teilt sich auf in Gebiete wie etwa die Heizungstäler, Hockerhausen, Lampingen, Playbutton, Sesselingen oder die Teppichländer. Passend dazu betreibt der YouTuber den Podcast „Gurken Rezepte“.