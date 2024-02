Sky arbeitet an «Airborne»

England

Die vierteilige Dokumentation zeigt Aufnahmen von fliegenden Tieren.

Sky Nature und Love Nature gaben heute grünes Licht für den Vierteiler, eine visuell beeindruckende Serie, die die einzigartigen Herausforderungen und die ultimative Freiheit von Tieren feiert, die die Luft zum Überleben und Gedeihen nutzen. Die von Humble Bee Films produzierte Serie zeigt Vögel und Tiere in der Luft aus der Vogelperspektive, wie sie zum ersten Mal in die Luft gehen, Mahlzeiten während des Fluges zu sich nehmen, sich durch den überfüllten Himmel bewegen und durch die anspruchsvollsten Umgebungen des Planeten schweben.«Airborne» bietet ein erstaunliches und aufschlussreiches Abenteuer in die wunderbare und vielfältige Welt der Kreaturen, die durch die Luft fliegen, gleiten und springen. Die Serie begleitet eine Reihe von charismatischen Kreaturen bei ihren Prüfungen und Triumphen. Von großen Kondoren, die sich in die Lüfte erheben, bis zu springenden Lemuren, von gleitenden Eichhörnchen bis zu wunderschön summenden Orchideenbienen - die Serie enthüllt unerwartete und faszinierende Geschichten von Tieren, die der Schwerkraft trotzen und die Luft um sich herum auf außergewöhnliche Weise beherrschen.Poppy Dixon, Director of Documentaries and Factual bei Sky, sagte: "Wir wollen außergewöhnliche naturkundliche Programme in Auftrag geben, die einen neuen Blick auf unseren Planeten ermöglichen. Wir freuen uns darauf, unseren Zuschauern eine aufregende neue Perspektive auf die Welt um uns herum zu bieten, von der wir wissen, dass sie sie lieben werden.""Die Partnerschaft mit Sky Nature bei diesem ehrgeizigen Projekt gibt uns die Möglichkeit, atemberaubende Aufnahmen und Geschichten zu machen, um diese erstklassige, erstklassige Serie zu produzieren. Wir freuen uns außerdem, unsere bestehende Content-Partnerschaft mit Sky zu vertiefen", sagt Carlyn Staudt, General Manager, Love Nature & Head of Commissioning, Global Media, Blue Ant Media. "Die fesselnden und innovativen Aufnahmen von Tieren im Flug verdeutlichen das Engagement von Love Nature, neue und fesselnde Perspektiven auf die Tierwelt zu eröffnen, die ein Publikum auf der ganzen Welt ansprechen."