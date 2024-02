«Fixer Upper» geht, «Unser Traumhaus» kommt

TV-News

Am Dienstagabend wird beim Fernsehsender sixx wieder gebaut und dekoriert.

Bei sixx gibt es ab Dienstag, den 5. März 2024, neue Episoden von. Die australische Serie verdrängt somit die Wiederholungen von «Fixer Upper», die derzeit auf dem Programmslot ausgestrahlt werden. Die zweite Staffel der australischen Serie läuft als Deutschlandpremiere und wird Down Under als «Love It or List It» angeboten.In der Premiere lernen die Zuschauer Michelle und Paul kennen, die bereits seit über 15 Jahren in ihrem Haus in einem Vorort von Boondall leben. Michelle liebt ihr Zuhause und die Umgebung. Zudem versteht sich die Familie mit ihrer Nachbarin, einer italienischen Dame, die sie alle liebevoll Nonna nennen. Allerdings besitzt Paul keine sentimentale Ader und möchte umziehen. Seiner Meinung nach ist das Heim zu klein für eine vierköpfige Familie. Kann Neale den Familienvater mit einem Umbau vom Gegenteil überzeugen?Zwei Deutschlandpremieren vonfolgen ab 22.20 Uhr. Acht Folgen der kanadischen Factual-Sendung sind eingeplant. Ali Budd widmet sich ihrem ersten Projekt. Es handelt sich um einen Neubau, welcher auf einer privaten Insel in der kanadischen Wildnis erbaut wurde und nun den letzten luxuriösen Feinschliff benötigt. Ali kombiniert verschiedene Materialien, um einen rustikalen und modernen Stil miteinander zu verbinden. Doch das gesamte Umbau-Team muss unter hohem Zeitdruck arbeiten, nachdem der Besitzer ankündigt, dass er zu einem früheren Datum einziehen möchte.