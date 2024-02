GEO schaut auf Kleopatra

TV-News

Eine Woche zuvor entziffert man den «Code der Hieroglyphen».

Am Samstag, den 2. März 2024, strahlt Geo Television um 20.15 Uhr die Dokumentationaus. Die Dokumentation aus Frankreich heißt im Original «The Latest Secrets of Hieroglyphs» und wurde von der Produktionsfirma Bleu Kobalt geschaffen. David M. Schulze kommentiert die Sendung.Vor zweihundert Jahren knackte der französische Gelehrte Jean-François Champollion den Code der Hieroglyphen. Dank seiner Entschlüsselung konnte eine ganze Zivilisation wieder zum Leben erweckt werden. In der Nähe von Luxor sind Ägyptologen fasziniert von dem Grab eines Priesters namens Padiamenope, dessen Wände mit antiken Texten reich bestückt sind. Welche Aufschlüsse halten seine Grabkammern bereit?Die Sendung wird am Samstag, den 9. März, um 19.15 Uhr wiederholt. Im Anschluss läuft die Deutschlandpremiere von. Das Leben und der Tod der letzten Königin von Ägypten sind von zahlreichen Sagen umwoben. Bis heute ist nicht geklärt, wo sich ihre Grabstätte befindet. Deren Entdeckung könnte allerdings einiges Licht auf das Leben und den politischen Werdegang Kleopatras und die Dynastie der Ptolemäer werfen. Ein Team von Archäologen sucht in antiken Städten nach Hinweisen, um die historische Realität hinter den Mythen und Sagen aufzudecken. Ab 21.10 Uhr wird noch die Dokumentationaus dem Jahr 2017 wiederholt.