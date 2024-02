ZDF glänzt mit Sport, «Bergdoktor» & Talk

Quotennews

Mehr als fünf Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die Serie mit Hans Sigl ein. Gegen Heidi Klum holte «maybrit illner» 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Aus dem tschechischen Wintersportort Nove Mesto vermeldete sich Alexander Ruda mit seinen Experten Laura Dahlmeier und Sven Fischer, um das Single-Mixed-Staffel-Event deranzuschauen. Die Übertragung, in der Frankreich als Sieger hervor ging, erzielte 3,98 Millionen Zuschauer und 23,5 Prozent. Beim jungen Publikum schnappte sich die Mainzer Fernsehstation 0,41 Millionen und 16,2 Prozent. Die-Nachrichten informierten 3,53 Millionen Zuschauer und holte 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den Jüngeren.Die-Geschichte „Im Netz der Lügen“ lockte 3,18 Millionen Zuschauer um 19.25 Uhr an, die Geschichte von Vladislav Tinchev verbuchte einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Mit nur 0,16 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich die Mainzer Fernsehstation einen Marktanteil von katastrophalen 3,7 Prozent. Nach einer Woche Karnevals-Pause meldete sichmit Hans Sigl zurück. Die Geschichte „Lebenswege“ erreichte 5,21 Millionen Zuschauer und führte zu 19,6 Prozent Marktanteil. Die Sendung verbuchte 0,38 Millionen junge Zuschauer, sodass sich das ZDF über 6,5 Prozent freuen konnte.Das um 21.45 Uhr gesendetebrachte dem Sender 3,80 Millionen Zuschauer. Seit Donnerstag läuftwieder gegen RTL-Fußballer und ProSieben-«Topmodels». Die Talkshow mit dem Thema „Deutschland in der Krise – Sehnsucht nach einfachen Antworten?“ erzielte 2,77 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Gesamtmarktanteil von 15,5 Prozent. Mit 0,24 Millionen jungen Zuschauern unterhielten die Gäste BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Beatrix von Storch, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) sowie die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann 5,7 Prozent. Mitwaren noch 1,60 Millionen Zuschauer dabei, Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Journalist Michael Bröcker, Attentatsopfer Said Etris Hashemi und Soziologe Matthias Quent verbuchten 17,0 Prozent bei allen und 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das ZDF sendete um 00.30 Uhr, 0,72 Millionen Zuschauer blieben wach. Die-Wiederholung bescherte dem Sender noch 0,21 Millionen Zuschauer und schlechte 5,5 Prozent. Beim jungen Publikum waren 4,5 Prozent dabei.