Erfolgreiches Dschungel-Nachspiel sorgt für «Stern TV am Sonntag»-Rekord

Quotennews

RTL durfte sich mit der Aufarbeitung der diesjährigen «IBES»-Staffel über 14,7 Prozent Marktanteil freuen. Das Comeback von «Stern TV am Sonntag» profitierte vom guten Vorlauf.

Im Februar 2017 sendete RTL erstmalsim Anschluss an eine-Staffel. Damals ging das Format noch am späten Samstagabend im Anschluss an «Deutschland sucht den Superstar» auf Sendung. Auf dem gewohnten Timeslot schalteten damals weit über drei Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil in der Zielgruppe wurde damals auf 22,6 Prozent beziffert. Schon ein Jahr später wechselte «Das Nachspiel» auf den Sonntagabend und ging zur besten Sendezeit on air. Die Reichweite sank nur leicht auf 3,32 Millionen, der Marktanteil lag mit 15,3 Prozent weiterhin im grünen Bereich.In den Jahren danach waren die Ergebnisse stärker rückläufig, sodass im Südafrika-Jahr nur noch 2,02 Millionen einschalteten und der Marktanteil bei den Umworbenen erstmals einstellig ausfiel. 2023 fuhr der Kölner Sender dann 2,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil stieg auf 11,8 Prozent. Noch besser lief es für Sonja Zietlow und Jan Köppen in diesem Jahr. 2,31 Millionen Menschen wollten den Streit zwischen Mike, Leyla und Kim Virginia sehen. Der Marktanteil stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent. In der Zielgruppe fiel der Sprung sogar noch deutlicher aus. Die Reichweite stieg von 0,89 auf 0,97 Millionen, was den Marktanteil auf 14,7 Prozent trieb – so hoch wie seit 2018 nicht mehr. Dies bekam auch ProSieben deutlich zu spüren, denn «Wer stiehlt mir die Show?» verlor im Vergleich zum Auftakt deutlich an Boden ( Hier geht’s zur ausführlichen «WSMDS?»-Quotennews ).Vom starken «IBES»-Abschneiden profitierte im Anschluss das Comeback von. Die Talkshow hatte wegen der NFL-Übertragungen seit Anfang September pausiert und meldete sich nun mit 1,05 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent Marktanteil zurück. Nur fünf Ausgaben holten eine bessere Sehbeteiligung. In der Zielgruppe sicherte man sich sogar Platz drei in der sendungsinternen Tabelle. 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen. Der Marktanteil wurde auf 15,3 Prozent beziffert – so hoch wie noch nie.