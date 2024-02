Tia ermittelt ohne Harry

Soap-Check

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo, Di, Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Tina findet bei Lilly zufällig ein Tablet, dass sie angeblich nur für ihre Freundin Cleo aufbewahrt. Tina verspricht Lilly schweren Herzens, Ben nichts davon zu sagen. Doch als sich das Tablet als gestohlen herausstellt, gerät Tina vor Ben in Erklärungsnot ...Philipp ärgert sich, dass er sich von Vincent unnötig hat provozieren lassen, und entschuldigt sich auch vor Ana für seine übergriffige Kampfansage. Als er erfährt, dass Helene und Michael einen neuen Mitbewohner suchen, nutzt er die Gelegenheit und zieht in die Scheune. Markus versucht Vincent klarzumachen, dass Philipp im Grunde seines Herzens ein guter Mensch ist. Dabei ahnt er nicht, welch hinterhältige Intrige dieser plant …Uschi versucht Anita zu erklären, was passiert ist, doch diese macht dicht und möchte das Verbandstreffen absagen. Werden die Damen sich wieder vertragen können? Notgedrungen lassen Monika und Stadlbauer ihre Milch auf Carls Verdacht im Labor auf Bakterien testen. Hat der Voglhof ein Hygieneproblem?Voller Vorfreude machen Vivien und Tobias sich auf den Weg in den Schrebergarten und müssen überrascht feststellen, dass der auch von anderen beansprucht wird. Nadine bremst Bambi aus, als der eine Geburtstagsfeier für Henry organisieren will. Dabei ist Henry gerade auf den Geschmack gekommen. Patrizia kommt Stella zur Hilfe und löst deren Erpresserproblem auf unkonventionelle Weise. Stella ist Patrizia zutiefst dankbar.Imani ist überzeugt, dass ihre Patientin einen Mord plant. Mit der Unterstützung von Jenny und Isabelle versucht sie an Beweise zu gelangen. Als Yannick mit Kilian über Isabelle spricht, gibt Kilians Reaktion mehr preis als er ahnt. Die WM-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, trotzdem nimmt sich Simone Zeit, um für Richard da zu sein, und vergisst darüber etwas Wichtiges.Erik hat das Gefühl, dass Toni von ihrem Dealer beobachtet wird und will selbst im Milieu nach ihm suchen. Toni schließt sich Erik an. Bekommen sie endlich seinen Namen raus? Tuner, John und Philip feiern die Markteinführung ihres alkoholfreien Gins. Jetzt müssen sie nur noch kräftig die Werbetrommel rühren, um ihr Getränk zu promoten. Die Jungs posten fleißig lustige Fotos...Tias koreanische Tante wird Opfer rassistischer Gewalt. Harry merkt, dass Polizeimeisterin Kramer zu emotional involviert ist und zieht sie vom Fall ab. Nach einem erneuten Angriff auf ihre Tante ermittelt Tia auf eigene Faust weiter und bringt sich damit selbst in Lebensgefahr. Nele bekommt ein verlockendes Jobangebot, für das sie Küstritz allerdings verlassen müsste. Sie ist hin- und hergerissen und wendet sich an Harry, für den sie noch immer starke Gefühle hat.Paula war wegen eines Sturzes im Krankenhauses gelandet. Nun kommt sie nach Hause und weiß immer noch nicht sicher, ob sie schwanger ist oder nicht. Ihre Tage hat sie nämlich nach wie vor nicht bekommen. Emma drängt darauf, dass Paula mit Mesut redet. Zudem soll sie einen weiteren Schwangerschaftstest machen. Tatsächlich fasst sich Paula ein Herz und teilt Mesut ihre Befürchtung mit. Leider reagiert er überhaupt nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte. Mesut ist mit der Situation überfordert. Paula findet sein Verhalten absolut unsensibel. Die beiden geraten in einen heftigen Streit, an dessen Ende Mesut abhaut.Bruno will Katy beweisen, dass er nach seiner Schnittverletzung wieder voll einsatzbereit ist, aber da steht plötzlich das Gesundheitsamt vor der Tür und hat eine lange Liste an Mängeln. Bruno will sich sofort darum kümmern, aber kommt durch eine Verkettung unglücklicher Umstände nicht mehr ins Restaurant zurück, so dass sein Frust und seine Überforderung sich schließlich an seinen Mitbewohnern entladen. Als Joe ihn aber mit der Mängelliste konfrontiert, entschuldigt sich Bruno für sein aufbrausendes Verhalten und ist erleichtert, als die gesamte WG ihre Hilfe anbietet, damit das Restaurant nicht schließen muss.