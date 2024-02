Peacock gibt vier fiktionale Formate in Auftrag

US-Fernsehen

Darunter eine neue Serie über John Wayne Gacy, eine Spionage-Thriller und eine Komödie.

Peacock gab am Mittwochabend auf der TCA-Präsentation von NBCUniversal den direkten Serienauftrag für vier neue Drehbuchprojekte der Universal Studio Group bekannt. Unter anderem wurde die Miniserievon den Produzenten von «Dr. Death» angekündigt. Zwischen 1972 und 1978 wurden 33 junge Männer entführt, ermordet und in einem Kriechkeller unter dem Haus ihres Mörders verscharrt. Der Täter war eine Führungspersönlichkeit der Gemeinde und verkleidete sich als Clown.kommt von Universal International Studio. In Chicago kommt Marissa Irvine in der Arthur Avenue 14 an, um ihren kleinen Sohn Milo von seiner ersten Spielverabredung mit einem Jungen in der neuen Schule abzuholen. Doch die Frau, die ihr die Tür öffnet, ist keine Mutter, die sie kennt. Sie ist nicht das Kindermädchen. Sie hat Milo nicht. Und damit beginnt der schlimmste Alptraum aller Eltern.Das noch namenlose Projekt von James Wan und Simu Lio ist ein Spionage-Techno-Thriller. Fünf Minuten in der Zukunft stellt der amerikanische Geheimdienstanalyst Alexander Hale (Simu Liu) fest, dass sein Gehirn gehackt wurde und die Täter nun Zugriff auf alles haben, was er sieht und hört. Gefangen zwischen seiner zwielichtigen Behörde und den unbekannten Hackern, muss er rund um die Uhr arbeiten, um die Verantwortlichen zu finden und seine Loyalität zu beweisen.Die Komödieerzählt die Geschichte eines vom Pech verfolgten Händlers. Auf der Suche nach Erinnerungen trifft er seinen Klassenkameraden aus der sechsten Klasse, die NBA-Legende Steph Curry.