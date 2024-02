Peacock kündigt «Love Undercover» an

US-Fernsehen

Außerdem gehen die Reality-Shows «Love Island» und «Queens Court» weiter.

Peacock hat den Premierentermin und einen ersten Blick aufbekannt gegeben, die neue Reality-Serie, die am 9. Mai startet. Die Serie folgt fünf internationalen Fußballspielern auf einer epischen Reise voller Drama, Herzschmerz und Selbstfindung, während sie ihr verschwenderisches Leben hinter sich lassen, um sich mit mehr als 18 alleinstehenden Frauen zu treffen, die nichts von ihrem Ruhm im Ausland wissen.«Love Undercover» ist ein modernes Märchen und eine Komödie über eine kleine Gruppe internationaler Fußballstars, die auf der Suche nach der wahren Liebe in die Vereinigten Staaten kommen. Wir folgen ihnen auf einer epischen Reise voller Drama, Herzschmerz und Selbstfindung. Können sie die Frauen auch ohne Ruhm und Reichtum für sich gewinnen? Und wird sich einer von ihnen in eine amerikanische Prinzessin verlieben, bevor er auf die Weltbühne zurückkehrt? Für diese Männer ist es das Ziel Nummer eins, die Liebe zu finden.Außerdem wird der Kulturhitim Sommer 2024 zurückkehren, zusammen mit der zweiten Staffel der von Will Packer produzierten Dating-Serie, die von dem echten Ehepaar Holly Robinson Peete und Rodney Peete moderiert wird.