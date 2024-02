Neuer Thriller «Prime Target» geplant

England

SAG-Award-Gewinner Leo Woodall wird die Hauptrolle in dem Drama übernehmen.

Apple TV+ hat eine Serienbestellung für den neuen einstündigen Verschwörungsthrillerbekannt gegeben. In den Hauptrollen spielen der SAG Award Gewinner Leo Woodall («One Day») und Quintessa Swindell («Black Adam»). Das neue Drama wurde von dem preisgekrönten Autor Steve Thompson («Vienna Blood») geschrieben, der auch als ausführender Produzent fungiert, und wird von New Regency in Zusammenarbeit mit Ridley Scotts Scott Free Productions für Apple TV+ produziert. Der gefeierte Autor und Regisseur Brady Hood («Top Boy») führte bei allen acht Episoden Regie und fungiert auch als ausführender Produzent.Zur Besetzung gehören außerdem der für den Academy Award nominierte und für den BAFTA Award nominierte Stephen Rea («The Crying Game»), der für den BAFTA Award nominierte David Morrissey («Sherwood»), die Emmy Award-Gewinnerin Martha Plimpton («The Regime») sowie die BAFTA- und Emmy Award-Gewinnerin Sidse Babett Knudsen («Borgen»), der für den SAG Award nominierte Jason Flemyng («Der seltsame Fall des Benjamin Button»), der für den BAFTA Award nominierte Harry Lloyd («Game of Thrones»), Ali Suliman («Tom Clancy's Jack Ryan»), Fra Fee («Rebel Moon») und Joseph Mydell («The Eternal Daughter»).In «Prime Target» geht es um den brillanten jungen Mathematik-Absolventen Edward Brooks (gespielt von Woodall), der kurz vor dem großen Durchbruch steht. Wenn es ihm gelingt, ein Muster in Primzahlen zu finden, wird er den Schlüssel zu jedem Computer auf der Welt besitzen. Bald merkt er, dass ein unsichtbarer Feind versucht, seine Idee zu zerstören, bevor sie überhaupt geboren ist. Das bringt ihn in die Nähe von Taylah Sanders, einer NSA-Agentin (gespielt von Swindell), die den Auftrag hat, das Verhalten des Mathematikers zu beobachten und darüber zu berichten. Gemeinsam beginnen sie, die beunruhigende Verschwörung aufzudecken, in deren Mittelpunkt Edward steht.Ed Rubin fungiert neben Beth Pattinson, Emma Broughton, Yariv Milchan, Arnon Milchan und Michael Schaefer als ausführender Produzent für New Regency. Marina Brackenbury ist ausführende Produzentin für Scott Free Productions zusammen mit David W. Zucker und Scott. Serienproduzentin ist Laura Hastings-Smith, die auch als ausführende Produzentin fungiert.