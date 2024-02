Sky zeigt sechste «The Rookie»-Staffel ab kommender Woche

TV-News

Der Pay-TV-Sender zeigt die neue Staffel der ABC-Serie parallel zur US-Ausstrahlung. Wenig später folgt die deutsche Synchronisation.

Am kommenden Dienstag, 20. Februar, feiert in den USA die sechste Staffel der Polizei-Seriebei ABC ihre Premiere. Parallel zum US-Start holt auch Sky die mit Nathan Fillion besetzte Reihe nach Deutschland und zeigt sie ab 21. Februar exklusiv bei Sky und beim Streamingdienst WOW. Damit legt der Pay-TV-Sender ein deutlich zügigeres Tempo an den Tag, denn die vorherigen Staffeln hatte eine deutlich längere Anlaufzeit, um hierzulande zu erscheinen.Parallel zur US-Ausstrahlung gibt es allerdings nur die englische Original-Fassung, Zuschauer mit ausschließlich Deutsch-Kenntnissen müssen ein wenig gedulden, wenn auch nicht allzu lange. Ab 6. März können die Fans die neuen Folgen wahlweise mit deutschen Untertiteln abrufen. Und ab 1. Mai startet die Staffel schließlich auch in der synchronisierten Fassung auf Sky One und dem Streamingdienst WOW.Wer sich während der Wartezeit auf die neuen Folgen auf den neuesten Stand bringen möchte, kann die ersten fünf Staffeln bei Sky auf Abruf verfolgen. «The Rookie» ist eine Produktion von Lionsgate Television, Perfectman Pictures und ABC Signature. Schöpfer der Serie ist Alexi Hawley, der gemeinsam mit Hauptdarsteller Nathan Fillion auch als Executive Producer fungiert.