Sechste «Formula 1»-Staffel startet

Der Streamingdienst Netflix wird die neuen Folgen am 23. Februar online stellen.

Der Streamingdienst Netflix holtzurück. Die neue Staffel bietet einen noch nie dagewesenen Blick hinter die Kulissen und lässt die Fans hautnah miterleben, wie sich die Fahrer und Teams auf den Kampf um die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 vorbereiten. Die Serie bietet noch nie dagewesenes Filmmaterial, während wir die neuen Teamaufstellungen, die Ablösung des Managements, harte Freundschaften und erbitterte Rivalitäten einer weiteren hochoktanigen Saison auf der Formel-1-Rennstrecke verfolgen.«Formula 1: Drive to Survive» wird von Oscar-Preisträger James Gay-Rees («Amy», «Senna») und Paul Martin («Diego Maradona») für Box to Box Films produziert. Zum Start sind zehn Episoden geplant. Gay-Rees verriet später im „The Fast Lane“-Podcast, dass «Drive to Survive» ursprünglich als Serie konzipiert war, die sich ausschließlich um Red Bull Racing drehte, bevor sie sich zu einer Serie über die Formel 1 im Allgemeinen entwickelte.«Formula 1: Drive to Survive» ist eine Dokumentarserie, die in Zusammenarbeit zwischen Netflix und der Formel 1 produziert wurde, um einen Blick hinter die Kulissen der Fahrer und Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft zu werfen. Die Serie erhält seit 2019 eine Staffel pro Jahr, insgesamt wurden fünf Staffeln veröffentlicht. Ein Crossover-Event mit «Full Swing», das im November 2023 auf Netflix ausgestrahlt wird, nennt sich «The Netflix Cup».