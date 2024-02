Starke Premiere für «Die Notärztin»

Quotennews

Die neue Serie mit Sabrina Amali schob auch die Sachsenklinik aus Leipzig an.

In der ersten Folge der neuen ARD-Seriemusste Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) mit Notfallsanitäter Paul Raue (Paul Zichner) einen Mann aus einem Schacht befreien. Die Folge „Emily“, verfasst von Jan Haering und Tina Thoene, erreichte 4,66 Millionen Zuschauer, die Produktion des Südwestrundfunks führte zu einem Marktanteil von 18,0 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,61 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 11,2 Prozent.Wegen seiner Freundschaft zu Jürgen Ewerbeck wird Martin Stein eine Mitschuld an den dramatischen Ereignissen in der Sachsenklinik gegeben. Dies wird von der Leipziger Presse genutzt, um ihn zu diskreditieren und das Sicherheitskonzept der Klinik zu kritisieren. Die Geschichte „Vorwürfe“ vonerreichte auf dem 21-Uhr-Slot 4,31 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 17,7 Prozent (bester Marktanteil seit Juli 2023). Die Serie kam auf 0,42 Millionen junge Menschen, sodass man 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.Die zweite Ausgabe vonmit Nadia Kailouli stand ab 21:45 Uhr auf dem Programm. Dieses Mal standen unter anderem die Demos gegen Rechtsextremismus an und die Anfeindung gegen deren Organisatoren. Das halbstündige Magazin des Südwestrundfunk wollten 2,39 Millionen Zuschauer sehen, das führte zu 11,2 Prozent Marktanteil. 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen, das führte zu 6,4 Prozent Marktanteil.Bei derstand um 17.10 Uhr das 15-Kilometer-Einzel der Frauen auf dem Programm. Bis 18.50 Uhr nahmen sich 3,52 Millionen Menschen Zeit, der Marktanteil lag bei fantastischen 22,4 Prozent. Mit 0,41 Millionen jungen Menschen spielte man bei den ganz Großen mit: 17,1 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr.