«Kohlrabenschwarz»-Fans kämpfen für Rettung der Serie: #KohlrabenschwarzimZDF

Debatte

von Wolfgang Fröhning 14. Februar 2024, 11:59 Uhr

Die Serie «Kohlrabenschwarz» ist tot. Lang lebe «Kohlrabenschwarz»? Unverhofft hat die kuriose Mystery-Märchen-Krimi-Horror-Comedyserie mit Michael Kessler in der Hauptrolle eine Welle der Fan-Begeisterung ausgelöst, die ihresgleichen sucht.

Nachdem Paramount+ die Serie sang- und klanglos aus dem Programm strich, stemmen sich Fans gegen das drohende "Ende". Aus Trauer erwächst Tatkraft: In kürzester Zeit entstand die Website, die liebevoll Material zur Serie, den Schauspielern und Machern sowie den Märchen und Sagen versammelt. Doch es blieb nicht bei einer Gedenkstätte. Die Fans wollen mehr: «Kohlrabenschwarz» soll weiterleben!ZDF als Retter in der Not? Mit seiner Mediathek, seiner Riege bekannter Schauspieler und dem Bezug zu lokalen Mythen und Sagen scheint das ZDF wie geschaffen für die Serie. Eine Social-Media-Kampagne mit dem Hashtag #KohlrabenschwarzimZDF und Briefe an den Sender trommeln für die Rettung der Serie.Die Fans haben prominente Unterstützung: Schauspieler Michael Kessler himself zeigt sich begeistert vom Engagement der Fans und schrieb auf Facebook "Danke, liebe Fans!". Serienschöpfer und Showrunner Tommy Krappweis äußerte sich wortreicher: „Die Unterstützung der Aktion durch u.a. Elbenwald, HOAXILLA, Hennes Bender und Sträter Bender Streberg, Planet Trek und viele, viele mehr bedeutet uns allen - Macher, Team und Ensemble - sehr viel. Vielen Dank von Herzen an alle, die sich beteiligen, Briefe schreiben und uns positive Worte zu unserer Serie schicken!“Ein David-gegen-Goliath-Kampf mit realistischen Chancen? Die beispiellose Fan-Initiative erinnert an die Rettung von «Raumschiff Enterprise» in den 60ern oder «Lucifer» in jüngerer Vergangenheit. Mit viel Herzblut und kreativen Aktionen rütteln die Fans am Senderriesen ZDF. «Kohlrabenschwarz» ist mehr als nur eine Serie: Es ist ein Beweis für die Kraft der Fans, für Mut im Serienuniversum und für die Qualität einer Produktion, die Publikum und Presse gleichermaßen begeisterte. Nominierungen für den Jupiter-Award unterstreichen den Wert der Serie.Mitmachen und Happy End möglich machen: Die Macher von kohlrabenschwarz-fans.de laden alle Fans ein, sich der Kampagne anzuschließen. Besuchen Sie die Website, teilen Sie den Hashtag #KohlrabenschwarzLebtWeiter und schreiben Sie dem ZDF. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese einzigartige Serie nicht in Vergessenheit gerät, sondern ein "Happy End" bekommt, das sie verdient.