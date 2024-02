«Frasier»-Reboot geht weiter

US-Fernsehen

Kelsey Grammer darf seine alte Serie bei Paramount+ fortsetzen.

Paramount+ hat Kelsey Grammer, der am Mittwoch 69 Jahre alt geworden ist, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht. Der «Cheers»-Star, der auch die Hauptrolle in «Boss» spielte, bekommt eine zweite Staffel des-Spin-Offs geschenkt. CBS Studios produziert die Sitcom vor Live-Publikum, in Deutschland ist die Serie auch beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen.„«Frasier» ist eine Liebesgeschichte und ich bin sehr glücklich, dass wir sie fortsetzen können", so Grammer in einer Mitteilung. "Ich freue mich, dass unsere Partner bei CBS Studios und Paramount+ für eine weitere Staffel an Bord sind und kann es kaum erwarten, dass die Fans sehen, was wir in petto haben.""Kelsey hat ein triumphales Comeback als eine der kultigsten und beliebtesten Figuren im Fernsehen gefeiert", sagte Jeff Grossman, Executive Vice President of Programming von Paramount+. "Die neue Serie hat «Frasier» einer ganz neuen Generation vorgestellt und gleichzeitig die Fans an Kelseys wirklich zeitlose Darstellung von Dr. Crane erinnert. Wir sind sehr gespannt, was das Kreativteam und die großartige Besetzung in Staffel 2 zu bieten haben.""«Frasier» ist zurück, doch leider als «Frasier» light", schrieb Marc Schneider bei Quotenmeter über die neue Serie . "Die großen Sitcoms der vergangenen Jahrzehnte waren stets von der Chemie ihrer Protagonisten und damit von einem nahezu perfekten Casting, sowie hervorragender Dialogarbeit der Autoren abhängig. An beidem mangelt es diesem Revival bisher an allen Ecken und Enden. Kastrierte Comedy, die ja niemanden verärgern darf, kombiniert mit einem schwachen Casting, katapultieren dieses Revival vom einstigen Olymp in die Durchschnittlichkeit der Sitcoms vergangener Jahre."