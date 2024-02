Die vierte Staffel von «The Boys» startet am 13. Juni

US-Fernsehen

Amazon Prime Video wird die neue Staffel mit gleich drei Geschichten fortsetzen.

Wie Prime Video bekannt gab, wird die mit einem Emmy ausgezeichnete und weltweit erfolgreiche Dramaserieam Donnerstag, den 13. Juni 2024, fortgesetzt. Das diabolische Drama startet mit drei neuen Geschichten, jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht. Die Staffel endet bereits am 18. Juli und besteht aus acht Episoden.Die Welt steht in der vierten Staffel am Abgrund. Victoria Neuman ist dem Oval Office näher als je zuvor und steht unter der Fuchtel von Homelander, der seine Macht konsolidiert. Butcher, der nur noch wenige Monate zu leben hat, hat Beccas Sohn und seinen Job als Anführer der Boys verloren. Der Rest des Teams hat genug von seinen Lügen. Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor und sie müssen einen Weg finden, zusammenzuarbeiten und die Welt zu retten, bevor es zu spät ist.In den Hauptrollen von «The Boys» sind Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit und Cameron Crovetti zu sehen. In der vierten Staffel werden Susan Heyward, Valorie Curry und Jeffrey Dean Morgan zu sehen sein.