AXS zeigt «New Beginning in Osaka»

US-Fernsehen

Ende Februar läuft ein Special um die NJPW-Kämpfe.

AXS TV, eine Tochtergesellschaft von Anthem Sports & Entertainment, Inc. zeigt zwei Wochen lang exklusiv historische Momente von New Japan Pro-Wrestlings- am 22. und 29. Februar um 22.00 Uhr. Am 22. Februar rückt AXS TV den legendären Showdown zwischen zwei berühmten Submission-Spezialisten in den Mittelpunkt, wenn Zack Sabre Jr. und Bryan Danielson in einem Rematch ihres gefeierten Kampfes bei AEWs Wrestle Dream im September aufeinandertreffen. Und die Guerrillas Of Destiny (Hikuleo und El Phantasmo) setzen ihre Titel gegen das Bullet Club-Duo Chase Owens und Kenta in einem hart umkämpften Kampf um die IWGP Tag Team Championship aufs Spiel.Das zweistündige Special am 29. Februar um 22:00 Uhr zeigt die letzten Kämpfe zweier NJPW-Ikonen. Das Special beginnt mit der Rückkehr von Kazuchika Okada in den Squared-Circle des Osaka Prefectural Gymnasiums, wo seine Karriere ihren Anfang nahm. Fast auf den Tag genau vor 12 Jahren betrat "The Rainmaker" die Halle und verblüffte die Welt, indem er Hiroshi Tanahashi besiegte und seine erste IWGP Heavyweight Championship gewann. Jetzt tritt er in seinem letzten NJPW-Einzelkampf noch einmal gegen seinen langjährigen Rivalen an.Außerdem beendet das globale Phänomen Will Ospreay seine Zeit als Vollzeit-NJPW-Künstler mit einem mit Spannung erwarteten 10-Man Dog Pound Cage Match. In diesem brutalen Match ohne Regeln und Zeitlimit treten Ospreays United Empire (Jeff Cobb, HENARE, TJP und Francesco Akira) gegen die Bullet Club War Dogs (David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors und Drilla Moloney) an. AXS TV produziert die englischsprachige Version von New Japan Pro-Wrestling in einem Joint Venture mit New Japan World und in Zusammenarbeit mit TV ASAHI CORPORATION.