«The Irrational» startet bei Sat.1

TV-News

Zudem kehren «Navy CIS» und «Navy CIS: Hawaii» ins Programm zurück, sodass «FBI: Special Crime Unit» später in den Abend rückt.

Nach der kanadischen Serie, die aktuell auf dem Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, setzt Sat.1 auf eine neue Serie, die im vergangenen Herbst beim US-Sender NBC debütierte.feiert am 12. März seine Deutschlandpremiere.Hierzulande trägt die elfteilige Reihe von Schöpferin und Executive Producerin Arika Mittman den Beinamen „Kriminell logisch“, denn im Mittelpunkt steht Alec (Jesse L. Martin), der die besondere Gabe besitzt, Personen nur anhand ihrer Verhaltensweisen zu lesen. Er gibt sein Wissen über die menschliche Psyche an der Universität als Dozent weiter. Ebenso unterstützt er die Regierung und das FBI bei außerordentlich kniffligen Fällen. Erst als er auf einen Menschen trifft, der für ihn kein offenes Buch ist, wird auch Alec auf eine harte Probe gestellt. Eine Modeinfluencerin ist auf noch ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Obwohl deren Partner den Mord gesteht, glaubt Alec nicht an eine Beziehungstat. Ob er anhand seiner Analysen den wahren Täter überführen kann, erfahren die Zuschauer in der ersten Folge.Im Anschluss kehrt derweilins Programm zurück. Während in den USA kürzlich die 21. Staffel gestartet ist, wiederholt Sat.1 die 20. Runde, die zuletzt bis Dezember beim Bällchensender zu sehen gewesen war. Gleiches gilt auch für, deren zweite Staffel ab 22:15 Uhr wiederholt wird. Hier liegt die Ausstrahlung immerhin schon ein halbes Jahr zurück.Für Fans vonbedeutet die Rückkehr der beiden «NCIS»-Serien jedoch eine längere Wartezeit auf die Folgen. Aktuell wird die dritte Staffel in Doppelfolgen ab 22:20 Uhr gezeigt, ab 12. März sind die neuen Folgen dann erst ab 23:15 Uhr zu sehen. Da Sat.1 auch weiterhin auf eine doppelte Ausstrahlung setzt, müssen die Zuschauer bis 1:05 Uhr wach bleiben.