Netflix kauft Baseball-Doku über Montreal

Jean-François Poisson wird bei der unbetitelten Baseball-Doku Regie führen.

Der Streaming-Dienst Netflix hat nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ eine unbetitelte Dokumentation über die Montreal Expos und die Ereignisse rund um den Abstieg des Major League Baseball-Teams im Jahr 2004 in Auftrag gegeben. Das neue Projekt wird von Jean-François Poisson realisiert. Marie-Christine Pouliot, Attractions leitende Produzentin für Dokumentarfilme, und Richard Speer, Präsident von Attraction, werden die Produktion leiten."Wir sind sehr stolz und begeistert, dass Attraction das erste Projekt ankündigt, das aus unserer Partnerschaft mit Netflix hervorgeht", sagte Speer in einem Statement. "Die Expos waren das erste MLB-Team außerhalb der USA, und obwohl sie Montreal verlassen haben, haben sie immer noch leidenschaftliche Fans. Dieser Film erzählt die Geschichte des Teams mit den Augen derer, die es erlebt haben.Erst im vergangenen Jahr hat der Streamingdienst Netflix ein Büro in Kanada eröffnet. Die neue Sportdokumentation soll sich mit dem Thema rund um den Abstieg beschäftigen. Der Film soll zeigen, warum der Verlust des MLB-Teams auch 20 Jahre später noch für Gesprächsstoff sorgt.